東盟外長會開幕 路透：料「很長時間」商南海

東盟外長及系列會議21至27日在老撾萬象召開。本屆主題是「互聯互通和更富韌性」，各國外長將就經濟一體化、互聯互通、數字化轉型等9個方面探討。除了東盟10國本身的外長會議，還包括中國—東盟「10+1」外長會議、中日韓—東盟「10+3」外長會議、東亞峰會外長會議等。

俄羅斯衛星通訊社報道， 俄外長拉夫羅夫與王毅昨在萬象會晤，拉夫羅夫表示，俄方對中國在烏克蘭問題上的立場表示感謝。

路透社報道，本屆東盟外長會議預計將花費「很長時間」討論南海問題。印尼希望「南海行為準則」能於2026年達成談判。菲律賓已在會前放風，表示要在會上建議通過「東盟海岸警衛隊論壇」機制，加強對話和執法合作。

美：倘布林肯晤王毅 將談大陸對台施壓

周二起展開印太之行的布林肯，將在參加東盟會議期間與王毅會面，中美均未證實會是雙邊會談或非正式交流。美國負責亞太事務的助理國務卿康達透露，如果布林肯與王毅會面，將表達對中國大陸向台施壓、破壞台海和平的關切。