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中俄4軍機巡近阿拉斯加 美加攔截 國防部：白令海聯巡5小時 不針對第三方

【明報專訊】北美防空司令部發布公告稱，當地時間周三在美國阿拉斯加防空識別區（ADIZ）發現4架中俄轟炸機，美加戰機隨即展開追蹤攔截。美國防部官員表示，這是中國軍機首次侵入該區域。中俄國防部昨天（25日）證實消息，稱兩國轟炸機昨日在白令海上空聯合巡邏，巡邏持續了5個多小時。中國國防部表示，此次行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，亦與當前國際和地區局勢無關。

中俄各兩轟炸機

美加：未入主權空域 無威脅

據北美防空司令部（NORAD）發布公告，出現在阿拉斯加ADIZ的4架轟炸機分別是兩架俄羅斯「圖-95」戰略轟炸機和兩架中國「轟-6」轟炸機。公告表示，加拿大和美國的戰鬥機「攔截」了這4架飛機。公告還稱，中俄戰機始終在國際空域，沒進入美國或加拿大的主權空域，其活動不被視為威脅。

北美防空司令部補充說，將繼續監視北美附近競爭對手的活動，並展開對抗（meet presence with presence）。北美防空司令部是美加共同組成的軍事機構，負責北美地區的空天預警和防御任務。

轟-6K可攜反艦導彈

「轟-6」基本型為蘇聯授權生產的長程轟炸機圖-16，是中國現役唯一的戰略轟炸機，目前仍在現代化改良以提升性能。其中轟-6K（雷神）航程超過6000公里，可攜帶各型反艦與巡航導彈，打擊能力覆蓋第二島鏈。

中俄昨日證實相關消息。俄國防部表示，俄中轟炸機在俄遠東地區和阿拉斯加附近的白令海上空聯合巡邏，巡航機隊「由俄羅斯太空部隊的圖-95MS戰略導彈運載機和中國空軍的轟-6K戰略轟炸機組成」，共持續了5個多小時。

中國國防部發言人張曉剛表示，昨日聯合空中戰略巡航基於中俄兩軍年度合作計劃，是自2019年以來兩軍組織的第八次空中戰略巡航。他強調行動不針對第三方，符合相關國際法和國際實踐，與當前國際和地區局勢無關。

「美國有線電視新聞網絡」（CNN）稱，此次中俄戰機一同出現在阿拉斯加ADIZ是種「新的發展」。CNN報道援引美國北方司令部和北美防空司令部司令吉洛特今年3月發表的言論，稱中國正進一步「向北推進」。他當時預計，「最快今年」就會看到中方在阿拉斯加地區的空中活動，稱「對此感到擔憂」。

首入防空識別區 CNN：華向北推進

7月10日，美國海岸警衛隊發布聲明稱，連續兩日在阿拉斯加附近的白令海區域發現多艘中國軍艦。根據公開報道，中國軍艦已連續4年在該海域出現。

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相關字詞﹕國防部 防空識別區 轟炸機 巡航 中俄關係

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