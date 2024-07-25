擲10億建鄭州總部 富士康擬力推電車電池

河南官方的「河南發布」昨發布消息，河南省委書記樓陽生出席簽約儀式，並見證合作協議簽署。省長王凱、富士康科技集團董事長劉揚偉代表雙方簽約。

河南省長冀共建高端產業鏈

王凱表示，希望富士康堅定投資河南信心，聚焦新產業培育、新技術研發，加快推動簽約項目早建設、早達效，在談項目早簽約、早開工，共同打造高端製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。河南將着力構建常態化對接機制，強化全方位服務保障，為台資企業在豫發展營造更好環境。

劉揚偉感謝河南省委、省政府對富士康的大力支持。劉揚偉表示，河南產業的基礎良好、人才資源富集、開放優勢明顯、發展空間廣闊，富士康高度重視與河南的合作，將會繼續扎根河南、深耕河南，在新技術、新領域、新賽道深化雙方合作，為現代化河南建設貢獻更多力量。

2010進鄭州 佔進出口額80%

富士康母公司鴻海科技集團昨發布新聞稿稱，根據協議，河南省政府支持富士康在鄭州建設新事業總部，富士康在當地加快推動電動車整車、儲能電池、數碼健康和機械人產業，打造全球高階製造產業鏈和戰略性新興產業生態圈。

根據統計，2010年富士康進駐鄭州以來，鄭州富士康累計進出口額約佔河南省進出口總額的60%，佔鄭州市比重達80%。