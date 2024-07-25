華為全球聘天才少年 最高年薪215萬 招人工智能數理精英 提供頂級課題及資源

「上觀新聞」報道，華為「天才少年」計劃始於2019年，由創始人任正非親自發起。這是華為的一個招聘計劃，旨在吸引和培養全球範圍內在數學、物理、化學、材料、計算機等領域具有突出成就並有志成為技術領軍人物的年輕人才。華為致力於技術創新和人才培養，此舉是為了進一步強化其在行業內最優勢的技術領導地位。

通過該項目，一方面，華為為人才提供頂級的挑戰和高額薪酬，吸引並培養這些年輕人才；另外，也是向外界展示華為重視人才和品牌形象，給客戶和人才留下好印象。

7輪筆試面試 不限學校學歷

據自媒體「半導體芯情」報道，華為招聘「不限學歷和學校」這個非常重要，一般大公司流程多、規矩多，很多要求985和211（指內地創建世界一流大學和一流學科的著名大學）碩士畢業，門檻就卡死很多頂尖人才，華為在招聘上不拘一格，打破了很多傳統大企業對人才的態度和理念。

華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪左右流程，包括簡歷篩選、筆試、初面、主管面試、若干部長面試、總裁面試、人力資源（HR）面試。任何一個環節表現不佳，都有可能失去進入公司的機會。

年薪三級7人封頂 一人已離職

此前華為公開的郵件顯示，「天才少年」的工資按年度工資制度發放，共有三級，分別為89.6萬到100.8萬元、140.5萬到156.5萬元、182萬到201萬元。此前，有7人拿到過華為「天才少年」最高一級年薪201萬元，分別是鍾釗、秦通、左鵬飛、張霽、彭志輝、劉大一恒和廖明輝。

作為華為「天才少年」，彭志輝（又稱稚暉君）被認為是一個成功案例。彭志輝在華為接觸到了全球最頂尖的技術和資源，並已成為了一名技術領軍人物。此前，彭志輝在微博發文，證實已經離開華為；他創辦的智元機器人已經完成A+++輪融資，金額超過6億元，憑藉1年獲得7輪融資、投前估值高達70億元。