王毅廣州晤烏外長 願促俄烏會談

庫列巴前日抵達中國，訪華行程至周五。他是自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，訪問中國級別最高的烏克蘭官員。基輔方面表示，這次訪問旨在討論如何在與俄羅斯的戰爭中實現「公正的和平」。

歷時逾3小時 王毅指續供物資

路透社引述訪華烏克蘭代表團的消息人士指，庫列巴與王毅的會談持續了三個多小時，形容「是非常深入和具體的對話」，並補充說雙方會談時間比計劃中要長。

據外交部官網昨發稿，王毅指出，烏克蘭危機已經進入第3個年頭。中方始終堅定致力於推動危機政治解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的化解總要通過政治途徑實現。中方關注烏方人道主義局勢，將繼續提供人道主義物資援助。

烏外長：準備談判 俄方未見意願

庫列巴表示，烏方支持中方在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國。烏方希望共同落實兩國元首重要共識，加固政治互信，激活經貿、農業等各領域合作，加強地方友城交流。烏方願意並準備同俄方開展對話談判，並指談判應是理智和有實質意義的，「旨在實現公正持久的和平」。

烏克蘭外交部發表聲明指出，庫列巴重申基輔的既定立場，即當俄羅斯願意真誠地進行談判時，烏克蘭準備在某個階段讓俄羅斯參與談判，但強調俄方未展示出這種意願。

外交部發言人毛寧昨在記者會上提到，中方將繼續擴大自烏克蘭糧食進口，共同維護物流通道暢通和國際糧食安全。