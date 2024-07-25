小三通停航 翻艇案協商延期

台陸委會昨發布消息指出，因颱風「格美」來襲，兩岸「小三通」航線停航，致陸方家屬及代表團無法抵達金門，具體延後日期，雙方另行議定。

中央社報道，大陸泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉原要陪同家屬赴金門會面討論；台方協商代表是陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽。若按原計劃，昨上午10時半陸方抵達金湖飯店，11時半雙方代表與各界到殯葬所祭拜，搭乘下午2時許的「小三通」船班返回廈門。此前，據知情人士透露，兩岸就事件達成和解，台方將歸還涉事漁船及兩名大陸船員的遺體。

國台辦盼妥善溝通 指漢光演習親美

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨在記者會就此表示，「目前正就此進行溝通，希望能夠妥善協商，解決相關問題」。她另就「漢光演習」指出，民進黨當局極力貼靠美方，一意孤行加緊「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海緊張動盪，嚴重威脅台灣同胞安全福祉。

朱鳳蓮表示，民進黨當局渲染所謂「大陸威脅」，大肆揮霍台灣老百姓血汗錢向美國購買武器，千方百計迎合美國一步步將台灣綁上「台獨」戰車，裹挾台灣民眾當「台獨炮灰」。愈來愈多的台灣民眾對此強烈反對和不滿，充分認識到「倚美」只會「害台」，「以武謀獨」更是絕路一條。民進黨當局應當放棄「以武謀獨」、「倚外謀獨」的企圖，停止把台灣帶向兵凶戰危的險境。