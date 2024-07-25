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福建省內列車停運 勤務隊駐風險區

【明報專訊】「格美」預計今下午到夜間在福建福鼎到晉江一帶沿海登陸，登陸時或可達超強颱風級。福建省內旅客列車今日全部停運，深圳鐵路前往梅州、汕頭、廈門、溫州等列車亦停運。

據「央視新聞」報道，截至昨上午10時，福建沿海共有66條客渡運航線、180艘客渡船停航，其中4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。中國鐵路南昌局集團計劃停運福建省內25日全部旅客列車和26日部分旅客列車，啟動防洪防颱風應急響應。國家防汛抗旱總指揮部昨晚7時將針對福建、浙江兩省的防汛防颱風四級應急響應提升至三級。福建省消防救援總隊啟動防颱風應急響應二級，成立10支562人、147車、75艘舟艇的攻堅隊伍和497人的勤務隊伍，集結預置在全省10個重點風險區域。

格美料影響七大流域 浙江或現6米浪

水利部研判「格美」 或可達超強颱風級別，並將自南向北影響珠江、長江、淮河、黃河、海河、遼河、松花江七大流域，預測登陸後將持續至月底，長達一周左右。對此，國家防總副總指揮、水利部長李國英前日組織會商，安排部署防禦工作。國家海洋預報台昨下午針對「格美」發布今年首個海浪、風暴潮雙紅警報，預計浙江南部、福建北部近岸海域將出現4到6米的巨浪到狂浪。

相關字詞﹕高鐵 福建 颱風

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