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超強颱「格美」襲台 3死200傷 逾8500人疏散 全台停工停課

【明報專訊】超強颱風「格美」昨逐漸靠近台灣並於昨深夜接近今凌晨登陸宜蘭南澳一帶。全台風雨劇烈，截至昨晚最少造成3人死亡，201人受傷，14縣市超過8500人疏散撤離。全台今天停工停課，台股連續第二日休市。台軍正在進行中的「漢光演習」也改以沙盤推演為主，待命救災。

台氣象署昨上午宣布「格美」升級為超強颱風，並在昨深夜接近今凌晨登陸宜蘭南澳一帶，成為8年來首個登陸台灣的超強颱風。昨日狂風驟雨已侵襲台灣，除金門縣外22個縣市宣布停工停課，台股休市。台灣本島、國際和兩岸航線取消上百架次航班，來往香港及台灣多班航班也有調整。台鐵經評估營運安全，宣布今日下午3時前列車全線停駛。各家賣場前天晚上就湧現採購人潮，甚至傳出貨架被搶購一空。

六旬婦遭樹壓死 里長勘災亡

台氣象署直言「這是近年對台灣衝擊最顯著的颱風」。綜合台媒報道，昨中午12時許，高雄一名64歲婦人在騎電單車時，遭強風吹倒的路樹壓死。里長表示事發於午間12時許，事發的建國路「已經倒了4棵樹」。花蓮市昨日傍晚也發生意外，中興路一處6層民宅建築屋頂被強風吹走，掉落石塊擊中路上一架白色轎車，車內一家3人均受傷，45歲的母親意識昏迷，送院前已無呼吸心跳，7歲兒子重傷昏迷。另外，新北市三峽區五寮里長王金生昨日為勘災，操作挖土機不慎翻覆，頸部被壓數小時後送醫不治。

賴清德昨上午前往台灣中央災害應變中心，聽取各單位工作報告。他說，目前各級政府都已做好防颱風準備，正值年度「漢光演習」期間，台軍也完成整備待命，可以隨時支援救災。他也呼籲民眾在颱風期間非必要不要出門。

漢光演習待命救災 金門實彈演習取消

由於「格美」逼近，「漢光演習」被迫縮減，周二原定在桃園和花蓮空軍基地舉行的空軍反空機降、反登陸等多項操演暫停執行；昨日計劃在台東知本海邊實施反空降也已取消，轉投入救災工作，協助運送物資和預防性撤離民眾。金門防衛指揮部昨的火炮實彈射擊任務取消，只保留實兵操演，因許多船隻為躲避颱風駛進料羅港避風。澎湖第一作戰區昨日如期展開地面以及實彈射擊，不過取消海空支援環節。年度「萬安演習」提前結束，台南市、高雄市、屏東縣原定今日的演練取消，以利災防整備。

台國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹昨召開災防整備會議，「漢光演習」後續實兵演練將以沙盤演練與兵棋為主，並完成災防預置兵力編組及機具整備，隨時投入救災任務。

花蓮近萬戶停電 屏東雨量料至少1300毫米

美國科技巨頭蘋果和英偉達的主要晶片製造商台積電稱，正在對其當地晶圓廠採取例行預防措施。據台灣規模最大的電力公司台電截至昨晚9時統計，全台有34.5萬戶曾停電，29萬戶已復電，修復率逾8成，剩下5.3萬戶尚未復電，主要停電區域以花蓮縣近萬戶最多，南投縣、台中市及高雄市則均超過5000戶。台中央災害應變中心昨統計至晚上8時，共收3496件災情報告，其中，路樹災情最多共1798件。14縣市撤離8569人，收容處所115處，勸離海岸共5409人。屏東山區昨預估總雨量至少1300毫米，縣府預警式封閉3條縣道部分路段，並撤離山區民眾。

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