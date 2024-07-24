人民大學性騷案 法學者盼促成社會重視

稱多數高校乏救濟機制 致受害學生啞忍

「觀察者網」報道，勞東燕認為，與職場上的性騷擾一樣，校園性騷擾也不罕見。由於涉及師生關係，多數高校又缺乏有效的救濟機制，導致作為受害一方的學生往往被迫選擇隱忍與沉默。很多時候，學生在學校內部得不到應有的支持，即便舉報，涉及性騷擾的情形也經常是大事化小小事化了。有的校方或院方甚至會以影響學校或學院的名聲為由，給學生一方施加不准公開的壓力。

勞東燕讚揚這次事件當事的女孩很勇敢，學校的回應也特別快。希望這次事件能成為一個轉機，改變高校乃至整個社會對性騷擾的重視，並促進反性騷擾常態機制的建立。更希望下一次遇到這類事件，受害一方的學生在校內就能獲得正常渠道的救濟，而不是需要冒二次傷害的風險，將自己置於輿論的風口，才有獲得救濟的可能。

本月21日，中國人民大學文學院博士生王迪，錄影實名舉報人大文學院原黨委書記兼副院長王貴元教授於2022年5月21日對她性騷擾且強制猥褻，並要求發生性關係。因她拒絕，在之後兩年多時間裏遭到王貴元報復，並威脅她不能畢業。人民大學次日發布通報，稱連夜開展調查，經核實舉報情况屬實，給予王貴元開除黨籍處分，同時解除聘用關係。而北京警方22日晚亦發布通報，稱海淀公安分局已依法對事件介入調查。