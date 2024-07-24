深圳駕校揭刷學時普遍 4小時真學車 逼額外繳費加鐘練 市交通局：嚴肅處理

學員車內呆坐 每15分鐘望鏡頭「挪車」

「澎湃新聞」引述深圳的梁先生表示，他去年10月花費3680元在深圳一間駕校學車報考駕駛執照，豈料練車時，被教練要求只需坐車上對着攝像頭「刷學時」，「每15分鐘看一下攝像頭，偶爾挪（開動）一下車」。梁說，自己在車內呆坐，考前教練只帶他練車4小時，浪費時間又影響考試，質疑練車時間速成，學完上路會增加道路隱患。

不過為不影響最終考證，梁先生只好按照教練的要求刷滿學時。他稱在考試現場，他遇到很多和他類似的考生，「這些考生來自深圳多所駕校，都是直接在場地內刷學時的」還有人因為駕校刷學時沒有模擬訓練，沒能通過路試要補考，甚至有人考了三四次都沒過。為了考試過關，有學員要另交費才能繼續練車。

梁認為，深圳的駕校「靠虛假刷學時」的方法，逼學員繳額外學車費非常普遍。他向業內人士了解，因為虛假刷學時，深圳路試的首過率只有30%左右，他亦向有關部門投訴過，工作人員說會登記核實，但實際上還是沒有任何改變。

根據交通運輸部、公安部發布的新版《機動車駕駛培訓教學與考試大綱》規定，C1（私家車）駕照需要完成62個學時，其中「基礎和場地駕駛」為16個學時，道路駕駛為24個學時。

有駕校推收費「代刷學時」

不過深圳學員普遍稱駕校存在「虛假刷學時」的問題，甚至有學員表示，如果不想高溫天氣在車內刷48小時的學時，就要給教練300元走「VIP通道」，通過機器自動刷滿學時。

深圳多家駕校均證實，考車牌都要空坐在車上「刷學時」，有駕校稱可以繳納200元「代刷」，即錄製學員練車的影片上傳至機器。還有的駕校推出了「外地班」，稱監管較鬆，可以「代刷學時」。

對此，深圳市交通運輸局工作人員稱，「虛假刷學時」違反駕考規定，具體情况需要向相關部門反饋核實，如果涉事駕校確實存在「虛假刷學時」的情况，將會嚴肅處理。