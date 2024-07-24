晤美商界團 王毅盼多講述真實中國

【明報專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅前天在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。王毅指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人民福祉和人類前途命運；希望美國工商界繼續與中國攜手前行，不僅實現自身更大發展，也為推動中美關係發展和兩國人民友好作出新的貢獻。
新華社報道，王毅表示代表團是三中全會後首個來訪的美工商界代表團，可第一時間感知中國進一步全面深化改革新氣象，來得恰逢其時。
王毅指出，中方對美政策一以貫之，保持穩定性和連續性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理對美事務，致力於同美方加強對話、管控分歧、拓展合作，力爭中美關係穩下來、好起來、向前走。同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。
王毅希望美中貿委會及會員企業積極利用自身人脈和影響，結合在華發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性聲音，推動美國內樹立對華正確認知，停止對華經貿科技打壓，切實解決制約人文交流「卡點」，推動中美關係穩定健康發展。
新華社引述美中貿委會董事會主席芮思博、和睦家醫療創始人李碧菁、波音國際集團總裁納爾遜等表示，美工商界對繼續深耕中國有信心，美中貿委會願積極發揮自身影響和作用，堅定做美中關係發展的穩定力量。