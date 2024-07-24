晤美商界團 王毅盼多講述真實中國

新華社報道，王毅表示代表團是三中全會後首個來訪的美工商界代表團，可第一時間感知中國進一步全面深化改革新氣象，來得恰逢其時。

王毅指出，中方對美政策一以貫之，保持穩定性和連續性，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理對美事務，致力於同美方加強對話、管控分歧、拓展合作，力爭中美關係穩下來、好起來、向前走。同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。

王毅希望美中貿委會及會員企業積極利用自身人脈和影響，結合在華發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性聲音，推動美國內樹立對華正確認知，停止對華經貿科技打壓，切實解決制約人文交流「卡點」，推動中美關係穩定健康發展。

新華社引述美中貿委會董事會主席芮思博、和睦家醫療創始人李碧菁、波音國際集團總裁納爾遜等表示，美工商界對繼續深耕中國有信心，美中貿委會願積極發揮自身影響和作用，堅定做美中關係發展的穩定力量。