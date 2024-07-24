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漢光演習首夜 裝甲車擦撞私家車 台軍：通令部隊強化官兵警覺

【明報專訊】台灣一年一度、為期5日的「漢光演習」周一起舉行，當晚就發生意外。一輛陸軍裝甲車與一輛私家車擦撞。台陸軍第六軍團表示，案件現由警方鑑處中，後續將依據軍車保險規定辦理相關事宜。軍團強調，將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的安全風險管控，以避免類案發生。

近年來，幾乎每次漢光演習均發生各種意外。綜合《聯合報》、中央社等台媒報道，事故發生在周一（22日）晚8時許，位於新北市八里區龍米路二段往關渡橋方向的下行路段。據警方初步調查，當時約三四輛軍方車隊沿着車道外側行駛。25歲謝姓中士駕駛的雲豹裝甲車，在下行路段行駛時發現車輛速度過快，快要撞上前方軍車時，緊急減速向左閃避，結果撞上另一輛減速中的私家車。

警初步研判裝甲車責任較大

私家車右側車門鈑金凹陷，留下大量痕迹。事件中無人傷亡。兩名駕駛員均未飲酒，警方依一般交通事故處理，後續會再把調查資料交給憲兵隊。警方初步研判，裝甲車在這場車禍中的肇事責任較大，但後續仍要等待交通事故鑑定報告。

漢光演習首天，第四作戰區出動多輛「雲豹」裝甲車與迫擊炮車，展現台軍防衛打擊力量。車隊早上8時從營區出發，出動CM32、CM34「雲豹」八輪裝甲車，CM23履帶式迫擊炮車以及多輛支援勤務車輛。

不過，台軍第四作戰區機步333旅的一輛雲豹輪式步兵戰車一度疑似發生引擎故障，停在民宅前進行緊急維修，士兵下車持槍警戒。

漢光演習以大陸解放軍為假想敵。大陸國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙大校6月27日曾表示，民進黨當局每年都上演所謂「漢光演習」的戲碼，但演來演去，都是做戲，都改變不了「台獨必亡」的結局。

相關字詞﹕事故 裝甲車 漢光演習

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