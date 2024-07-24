翻艇案料今簽共識 台還遺體漁船 金門釣客在陸被扣 斡旋藍委：可期待好結果

談判僵局多月 金廈水域局勢緊張

今年2月14日，金廈水域發生陸籍漁船遭台灣海巡艇追撞翻覆事件，釀成兩名陸籍漁民死亡。由於並無影片拍攝錄下事件過程，無法呈現關鍵事實，雙方各派代表赴金門談判為事件定調、商討賠償事宜，但幾個月來談不出結果，事件至此陷入僵局。翻覆的船舶與陸籍死者遺體迄今仍留在金門，相關事件也導致金廈水域緊張。

據「台灣聯合新聞網」昨報道，兩岸經過多次溝通努力後，取得突破性成果。國民黨立委陳玉珍表示，包括她在內的兩岸各單位在努力斡旋、溝通，彼此釋出善意的情况下，兩岸終於好不容易取得共識。陳玉珍透露，台灣陸委會和陸方談判代表今天將在金門會面，相信這宗事件今日會圓滿落幕。

兩岸代表今金門會面商善後

報道指，兩岸代表將在金門會面簽署協商共識，台灣將歸還在事件中死亡的大陸漁民遺體以及涉事漁船。台陸委會昨下午亦宣布，兩岸雙方商定今日上午在金門金湖飯店，就金門事件善後事宜進一步討論，並提到「期待能盡速完成善後等相關工作」。

在2月14日金廈漁船翻覆事件後，大陸海警擴大執法強度。7月2日，大陸扣留了澎湖漁船「大進滿88號」及5名船上人員，指該船涉違規捕撈。此外，金門籍25歲現役軍人、胡姓男子3月因出海釣魚遭遇大霧，迷航至大陸泉州海域被中國海警尋獲，也一直被扣留。金門地方研判，面對扣留在陸的台人愈來愈多，賴清德政府要解套，唯有妥協、談判，屆時可能有關釋放澎湖漁民與胡姓釣客相關議題，也會一併協商。

國民黨金門縣立委陳玉珍在facebook上透露，「魂歸故里、善意累積」。這件事情解決之後，「不論是滯留在大陸的金門胡姓釣客，還是陸客到金門觀光」都可以期待好結果，相信不久的將來，兩岸交流會持續地恢復。她還寫道：「人在上海，晴空萬里。兩岸之間，多少人的努力，衷心企盼，風雨終會過去，未來一片晴空」。

國台辦方面暫未有對事件回應。中通社指出，在此次協調過程中，金門縣政府態度低調，僅表示扮演配合角色，非相關事件權責單位。縣議會也無所悉，金門縣紅十字會未獲通知。金門縣紅十字會副會長、縣議員許玉昭表示，據了解，24日與會者只會有兩岸官方與海基會、海協會等人員。

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