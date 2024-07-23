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自願彈性成延退原則 專家讚網民憂微博禁

【明報專訊】官方前天全文公布中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》（下稱《決定》），其中首次將「自願、彈性」列為延遲法定退休年齡的基本原則。專家指，這是一個很大的進步；但網民更擔憂的是延遲退休。

在官方公布《決定》後，關於退休的話題昨衝上微博熱搜榜第一名。據「第一財經」報道，《決定》在第46條健全人口發展支持和服務體系中提及，積極應對人口老齡化，完善發展養老事業和養老產業政策機制。按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式延遲法定退休年齡改革。

指彈性克服剛性 助實現量力而行

清華大學醫院管理研究院教授楊燕綏表示，這是一個很大的進步，現行退休政策沒有給勞動者選擇的餘地，「自願」則尊重了個人的勞動能力與勞動狀况，個人可以結合自身的身體狀况等做出是否延遲退休的選擇，這是公共選擇中非常關鍵的一點。

楊燕綏表示，「彈性原則」也是第一次正式寫入黨中央報告，上升到原則的層面。彈性能夠克服很多剛性，延遲退休方案越有彈性就越有適應性，有利於實現中央所說的「量力而行」。

內地現行的法定退休年齡為女性工人50歲、女幹部55歲、男性60歲。「延遲退休」的話題內容昨日遭微博封禁未予顯示，但「退休」一詞衝上熱搜榜首，不少網民明確反對延遲退休。

相關字詞﹕三中全會 延遲退休 退休 彈性 自願

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