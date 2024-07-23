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台啟漢光實兵演習 指「不求戰，但也不畏戰」 模擬遭解放軍攻擊 無劇本實戰化

【明報專訊】台軍漢光40號實兵演習昨晨在衡山指揮所下達演習命令後展開，演習第一天重點在戰力保存，部分駐防台灣西部的軍機將轉場東部佳山及志航基地洞庫；海軍艦艇緊急出港至戰術位置，並在重點區域防禦性佈雷。駐地澎湖的台軍第一作戰區戰車營營長鄭中校強調，台軍「不求戰，但也不畏戰、不懼戰」。

台軍的漢光演習以大陸解放軍為假想敵。綜合中央社等台媒報道，漢光40號實兵演習昨天至26日舉行，採「本島實兵不實彈，外島實兵實彈」，同時聚焦「無劇本、實戰化」演練，重點為驗證交戰規則、去中心化指揮管制、任務式指揮、取消紅軍（假想敵）及預演、聚焦全時段驗證戰力及夜間訓練等，今年着重制度革新與訓練。

首日戰力保存 取消攻擊軍

每年漢光實兵首日，循例演練「戰力保存」。但相較往年，今年取消由台海軍陸戰隊、陸軍特戰擔任的攻擊軍（紅軍），轉而強化熟悉戰時守備位置。

昨上午6時衡山指揮所下達「電光捷報」後，漢光演習正式展開。駐防西部各型軍機緊急起飛前往花蓮佳山基地、台東志航基地的石子山「洞庫」進行戰力保存。

防敵軍電子戰 資通電軍啟演練

台海軍艦艇則緊急出港前往海上指定疏泊區集結待命，佈雷艇並前往特定區域，在各關鍵航道防禦性佈雷，遲滯解放軍行動。為防範解放軍戰略支援部隊對台進行電子戰，資通電軍也啟動一系列演練；另外，全台後備旅同時動員編成。

駐地澎湖的台軍第一作戰區戰車營昨接獲命令後，即刻要求所屬單位完成人員集結，並實施精神動員及戰備裝載，完成作戰準備。營長鄭中校強調，台軍「不求戰，但也不畏戰、不懼戰」，在敵情壓力下，唯有沉著應對，方能克敵制勝。

相關字詞﹕戰力保存 漢光演習 解放軍 台軍

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