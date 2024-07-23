菲指仁愛礁臨時協議不準 中方關切 指運補不事先照會中國 外交部：冀信守承諾

【明報專訊】中國與菲律賓近日先後宣布雙方就南海仁愛礁「坐灘」（擱淺）軍艦「馬德雷山號」運送補給物資的「臨時性安排」達成一致，但消息昨凌晨獲中國外交部證實後，菲律賓外交部表示中方强調運送補給要事先向中方通報等內容不準確，强調菲方執行例行補給任務不會事先照會中國。外交部昨下午強調，中方基於處理當前仁愛礁局勢的「三點原則」立場，同菲方就運送人道主義生活物資達成臨時性安排，體現了中方善意。「我們希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控好海上局勢。」
提3原則 要求菲拖走坐灘艦
新華社報道，外交部昨發文表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，强調中國的3點原則立場：
第一，菲律賓派「軍艦」在仁愛礁長期「坐灘」侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，特別是第五條關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中方仍要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。第二，在菲拖走「坐灘」軍艦之前，如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。第三，如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性。
中菲雙方均未披露前述關於該項臨時性安排的更多細節。據美聯社報道，雙方在討論的最後幾天圍繞不運送建築材料，以及提前通報、允許中國海警檢查補給物資的承諾發生爭論，這兩個條件並未寫入最終達成的協議。
菲律賓外交部表示，兩國月初在馬尼拉舉行南海問題雙邊磋商機制第九次會議，雙方經過坦誠和建設性的討論後認識到緩和局勢的必要性，希望通過對話和協商管控南海分歧，協議不會損害各自在南海的立場，敦促中方同樣秉持和平態度。
對於菲方昨表示，中方提及的「事先通報」說法不準確，並稱將維護其在南海海域權利；外交部發言人毛寧昨強調，中方同菲方就運補人道主義生活物資達成臨時性安排體現中方善意，希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控好海上局勢。
未點名中國 菲總統：領土爭議不屈服
菲律賓總統小馬可斯昨向國會發表年度國情咨文演說表示，菲律賓在領土爭議問題上「不能屈服、不能動搖」。據法新社報道，小馬可斯在演說中未點名中國，並表示尋求爭議區域局勢降溫的解決方案，但立場和原則不容妥協。
菲律賓1999年將一艘老舊的二戰時期「馬德雷山號」坦克登陸艦坐灘在仁愛礁，並派兵駐守，以強化其對仁愛礁及其海域的主權聲索。事發後，中方強烈抗議此舉侵害中國主權，並要求菲方拖走軍艦。
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