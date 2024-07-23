菲指仁愛礁臨時協議不準 中方關切 指運補不事先照會中國 外交部：冀信守承諾

提3原則 要求菲拖走坐灘艦

新華社報道，外交部昨發文表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，强調中國的3點原則立場：

第一，菲律賓派「軍艦」在仁愛礁長期「坐灘」侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，特別是第五條關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中方仍要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。第二，在菲拖走「坐灘」軍艦之前，如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。第三，如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

中菲雙方均未披露前述關於該項臨時性安排的更多細節。據美聯社報道，雙方在討論的最後幾天圍繞不運送建築材料，以及提前通報、允許中國海警檢查補給物資的承諾發生爭論，這兩個條件並未寫入最終達成的協議。

菲律賓外交部表示，兩國月初在馬尼拉舉行南海問題雙邊磋商機制第九次會議，雙方經過坦誠和建設性的討論後認識到緩和局勢的必要性，希望通過對話和協商管控南海分歧，協議不會損害各自在南海的立場，敦促中方同樣秉持和平態度。

對於菲方昨表示，中方提及的「事先通報」說法不準確，並稱將維護其在南海海域權利；外交部發言人毛寧昨強調，中方同菲方就運補人道主義生活物資達成臨時性安排體現中方善意，希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控好海上局勢。

未點名中國 菲總統：領土爭議不屈服

菲律賓總統小馬可斯昨向國會發表年度國情咨文演說表示，菲律賓在領土爭議問題上「不能屈服、不能動搖」。據法新社報道，小馬可斯在演說中未點名中國，並表示尋求爭議區域局勢降溫的解決方案，但立場和原則不容妥協。

菲律賓1999年將一艘老舊的二戰時期「馬德雷山號」坦克登陸艦坐灘在仁愛礁，並派兵駐守，以強化其對仁愛礁及其海域的主權聲索。事發後，中方強烈抗議此舉侵害中國主權，並要求菲方拖走軍艦。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676