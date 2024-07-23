猥褻學生威脅報復多年 人民大學解聘博士導師

《揚子晚報》報道，王迪實名舉報的導師王貴元，為位於北京市的中國人民大學文學院原黨委書記兼副院長、博導。王迪指控稱，王貴元在2022年5月21日對其進行性騷擾和強制猥褻，還要求與她發生性關係。

要求做夫妻被拒 威脅不讓畢業

王迪發布的影片長58分鐘，裏面大多是其與導師的聊天紀錄與對話錄音。王迪在影片中稱，王貴元導師強行抱她，並觸摸她的胸部，還提出要和她做父女和夫妻。影片中可聽到，一名男性提出「親一下」和進一步做夫妻的要求。

王迪稱，「因我拒絕，他在其後兩年多時間裏對我進行打擊報復，並威脅我不能畢業。我要求依法依規懲治王貴元，並更換指導老師。以上舉報，均有錄音和聊天紀錄作為證據，我願意承擔相應法律責任。」

中國人民大學昨發布聲明稱，該校關注到網上關於該校教師王××涉嫌師德失範行為的舉報信息後，高度重視，第一時間成立工作組，連夜開展調查核實。聲明強調，該校嚴格堅持師德師風第一標準，對師德失範行為「零容忍」。

該校傍晚再更新通報，稱有關網上舉報信息屬實，經研究決定，給予王××開除黨籍處分，撤銷教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷其中國人民大學教師崗位任職資格，解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格，並將問題線索依法反映給有關機關。

中國人民大學聲明中所指的「王××」，即是王迪指控的王貴元。舉報前一周的7月16日，中國人民大學還曾召開黨紀學習教育警示教育會，會議中對推進師風師德建設有過明確表述。

內地媒體「看度新聞」評論稱，性侵犯是校內學生面臨的最大威脅。這不僅僅是因為這類案件多是熟人作案的特點，更重要的是面對教師，即便是早已成年的學生，都處於絕對弱勢地位。尤其是對高校學生來說，通過「卡畢業」、「卡論文」等手段可以精準拿揑學生，使得被害人不敢反抗、不能反抗。