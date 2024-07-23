猥褻學生威脅報復多年 人民大學解聘博士導師

【明報專訊】內地高校中國人民大學在讀女博士生王迪前晚拍片實名舉報其導師王貴元性騷擾和強制猥褻，並放出錄音，指該教授「當着我的面脫衣服」、「要和我做夫妻」，還涉及「強制親吻、觸摸胸部」等猥褻行為。遭其拒絕後，該導師在隨後兩年時間對她打擊報復，並威脅不能畢業。校方昨發聲明指舉報信息屬實，開除涉事導師黨籍並解聘。
《揚子晚報》報道，王迪實名舉報的導師王貴元，為位於北京市的中國人民大學文學院原黨委書記兼副院長、博導。王迪指控稱，王貴元在2022年5月21日對其進行性騷擾和強制猥褻，還要求與她發生性關係。
要求做夫妻被拒 威脅不讓畢業
王迪發布的影片長58分鐘，裏面大多是其與導師的聊天紀錄與對話錄音。王迪在影片中稱，王貴元導師強行抱她，並觸摸她的胸部，還提出要和她做父女和夫妻。影片中可聽到，一名男性提出「親一下」和進一步做夫妻的要求。
王迪稱，「因我拒絕，他在其後兩年多時間裏對我進行打擊報復，並威脅我不能畢業。我要求依法依規懲治王貴元，並更換指導老師。以上舉報，均有錄音和聊天紀錄作為證據，我願意承擔相應法律責任。」
中國人民大學昨發布聲明稱，該校關注到網上關於該校教師王××涉嫌師德失範行為的舉報信息後，高度重視，第一時間成立工作組，連夜開展調查核實。聲明強調，該校嚴格堅持師德師風第一標準，對師德失範行為「零容忍」。
該校傍晚再更新通報，稱有關網上舉報信息屬實，經研究決定，給予王××開除黨籍處分，撤銷教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷其中國人民大學教師崗位任職資格，解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格，並將問題線索依法反映給有關機關。
中國人民大學聲明中所指的「王××」，即是王迪指控的王貴元。舉報前一周的7月16日，中國人民大學還曾召開黨紀學習教育警示教育會，會議中對推進師風師德建設有過明確表述。
內地媒體「看度新聞」評論稱，性侵犯是校內學生面臨的最大威脅。這不僅僅是因為這類案件多是熟人作案的特點，更重要的是面對教師，即便是早已成年的學生，都處於絕對弱勢地位。尤其是對高校學生來說，通過「卡畢業」、「卡論文」等手段可以精準拿揑學生，使得被害人不敢反抗、不能反抗。