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賴清德全代會促建「國家認同」 凝台人力量

【明報專訊】台灣民進黨全台代表大會昨開幕，本次會議將改選中執委、中評委、中常委，是賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。賴清德出席全代會時發言表示，現在責任是團結人民，反併吞，確保台灣主權；要建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的「國家認同」。

中央社報道，賴清德全程以台語致辭提及，大家雖然來自不同地方，但無論哪裏出生、什麼時候到台灣，「台灣都是我們的母親」。他稱，台灣人有權根據共同理想，建設民主台灣。他說，「民主台灣，團結向前」是今年全代會主題，這次全代會將改選黨職，代表民進黨正式進入新階段。

賴清德提出三大重要目標，第一，建立「台灣主體性的國家認同」，要盡力「讓全國人民認識台灣自己的歷史文化」，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的身分認同，凝聚每一份力量，「讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結人民的力量」。第二，深化民主憲政體制。第三，保障自由人權。

台南陳亭妃當選中執委 有望入中常委

民進黨全代會重頭戲是改選權力核心中常委、中執委、中評委。中執委有39人登記參選，全台黨代表617票選出30席中執委；該30席中執委稍後將再選出10席中常委。昨投票結果顯示，台南立委陳亭妃以22票拿下中執委第一高票，有望問鼎中常委。

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