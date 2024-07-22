賴清德全代會促建「國家認同」 凝台人力量

中央社報道，賴清德全程以台語致辭提及，大家雖然來自不同地方，但無論哪裏出生、什麼時候到台灣，「台灣都是我們的母親」。他稱，台灣人有權根據共同理想，建設民主台灣。他說，「民主台灣，團結向前」是今年全代會主題，這次全代會將改選黨職，代表民進黨正式進入新階段。

賴清德提出三大重要目標，第一，建立「台灣主體性的國家認同」，要盡力「讓全國人民認識台灣自己的歷史文化」，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的身分認同，凝聚每一份力量，「讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結人民的力量」。第二，深化民主憲政體制。第三，保障自由人權。

台南陳亭妃當選中執委 有望入中常委

民進黨全代會重頭戲是改選權力核心中常委、中執委、中評委。中執委有39人登記參選，全台黨代表617票選出30席中執委；該30席中執委稍後將再選出10席中常委。昨投票結果顯示，台南立委陳亭妃以22票拿下中執委第一高票，有望問鼎中常委。