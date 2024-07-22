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寫下崗潮成名 作家班宇：今正如昔 稱青年遭「大廠」裁員 始重新理解東北父輩

【明報專訊】近年新東北文學及影視改編大熱，國產劇《漫長的季節》去年播出後廣受好評，擔任劇集文學策劃、被稱為「東北文藝復興三傑」之一的青年作家班宇，昨在香港書展舉辦講座並接受本報訪問。他稱「東北文學」的地域性終將消失，留存更普世的價值，正如作品中當年（1990年代至2000年代）「下崗潮」呼應今天的「大廠」裁員潮，成為兩代人互相理解的連結。

明報記者 劉曉宇

「東北文學終將消失」，班宇表示，這種地域性的一代人記憶和共振，「對我來說好像差不多已經結束」，作品生命力更長久，但未來探討的問題，將不再與東北關係太大。

稱「東北文學終將消失」 以普世價值引共鳴

近年出現一波波互聯網「大廠」裁員潮，在班宇看來，與父母當年下崗似乎沒什麼區別，「大家自嘲用Excel做表是『打螺絲』，只不過父母當時打的是真實的螺絲」。他稱，許多人活到三四十歲，忽然發現和父輩經歷差不多，能做的選擇無非就那幾樣，個體行動難對抗時代走向，「很多人因此重新理解了父輩的命運，也重新理解了自己」。

班宇的父母和祖輩都是遼寧瀋陽變壓器廠員工，該歷史悠久的大型國企上世紀末連年虧損，父母在千禧年相繼下崗，是眾多東北老廠「下崗潮」的縮影。無數人失去工作的失意、苦悶，整座城市的蕭條，由此而生的荒誕乃至暴力，成為包括他在內的東北青年作家創作的底色。

講座上，班宇形容當年東北「彷彿進入了被懸置起來的時期」。他覺得這種狀態被打破的節點，一是1997年香港回歸，再是2008年北京奧運，「經濟不斷上行，人們有了新的目標，亢奮、熱烈，充滿悸動」。他也在那時開始寫作，從搖滾樂評逐漸轉向小說創作，2018年短篇小說集《冬泳》出版，一炮而紅。由他擔任文學策劃的劇集《漫長的季節》，去年播出後亦大熱，創下近年國產劇最高評分。

指內地文學平台比賽多 作者機會增

近年內地青年作家湧現，班宇認為現時內地向青年作者提供更多機會。「我認識很多期刊的編輯，他們真的會去看自由來稿，有各種的文學比賽、文學獎和平台，支持優秀的寫作者創作。」他表示下一部作品，也將「自我革新」，在題材和形式，挑戰更先鋒及實驗的風格。

（書展2024）

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