專家指仍重市場角色 利中長期發展

繼中共二十大提出「構建高水平社會主義市場經濟體制」後，三中全會《決定》將其列為經濟領域改革第一項任務，並進一步確立「時間表」，至2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制。

中新社引述第十三屆全國政協經濟委員會副主任夏德仁稱，高水平社會主義市場經濟體制建成的基本標誌，是處理好政府與市場的關係，要相信和尊重市場機制對科技創新資源的有效配置能力。此次《決定》中一系列表述表明，「市場之手」與「政府之手」的作用仍分明，可見中國社會主義市場經濟改革決心堅定。

清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜稱，「市場機制」在《決定》經濟領域改革部分位置居前，這是向經營主體、企業家發出明確信號：在經濟體制改革，中國堅持市場化的基本取向不變，市場在資源配置中起決定作用的方向絕不改變動搖。

地方改稅系 學者稱增收入減負擔

「第一財經」引述中國人民大學財稅研究所執行所長呂冰洋表示，財稅體制改革方案嘗試健全地方稅系，將有助增加地方財政收入，同時認為地方稅系建設影響廣泛。《中國證券報》引述浙商證券首席經濟學者李超表示，中央層面將集中更多財政權力和支出責任，減輕地方政府負擔。

中國國際金融研究報告指出，《決定》利好資本市場中長期發展。銀河證券策略首席分析師楊超認為，《決定》中「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟」的表述有望令央企、國企受惠。