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習：主力做大國企 推動科技護國安

【明報專訊】新華社昨獲授權全文發布中共總書記習近平對起草《決定》的說明，習表示，決定稿錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，重點部署未來5年的重大改革措施，着眼增強國企核心功能、提升核心競爭力，提出增強各有關管理部門戰略協同，推進國有經濟佈局優化和結構調整，推動國有資本和國有企業「做強做優做大」。

習近平透露起草過程表示，去年11月決定成立二十屆三中全會文件起草組，由習擔任組長，王滬寧、蔡奇、丁薛祥等常委擔任副組長，在中央政治局常委會領導下負責起草文件。起草組12月8日召開第一次全體會議。在7個多月內，起草組深入調查研究，廣泛徵求意見，展開專題論證，反覆討論修改。其間政治局常委會召開3次會議、政治局召開兩次會議審議、修改，起草決定稿。

指世界格局頻變 需改革解風險

習近平指出，當前推動高質量發展面臨的突出問題，仍是發展不平衡不充分，又指「世界百年未有之大變局」加快演變，局部衝突和動盪頻發，全球問題加劇，外部打壓遏制不斷升級，國家發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生，應對這些風險挑戰，需進一步全面深化改革，以完善制度防範化解風險。

決定稿錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，重點部署未來5年重大改革措施，其中提到處理好政府和市場關係核心問題，強調構建高水平社會主義市場經濟體制，着眼增強國企核心功能、提升核心競爭力，推動國有資本和國有企業「做強做優做大」。在推動非公有制方面，制定《民營經濟促進法》，加強產權執法司法保護。

監管AI安全 設統一人口管理制度

決定稿更強調國家安全，提出構建聯動高效的國家安全防護體系，推進國家安全科技賦能（提供能力及支持）；建立人工智能（AI）安全監管制度及探索建立全國統一的人口管理制度。另外要建立健全的周邊安全工作協調機制；改善反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制；完善貿易風險防控機制，深化執法司法國際合作。

習近平表示，決定稿亦注重加強黨對改革的領導，提出完善黨中央重大決策部署落實機制、深化幹部人事制度改革、確立選人用人導向，亦提出增加防治新型腐敗和隱性腐敗的辦法。

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