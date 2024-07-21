火箭密密射 90後留鎮分杯羹

小梁租下一座三層高民宅，原本做廣告業務和出租滑板，去年投入十多萬元將樓上改裝成9間房，兼做民宿。龍樓鎮居民世代以種植、養殖為生，就業機會少。但因有了航天旅遊，小梁畢業後能回到龍樓發展。「要不是有了火箭，外面的投資者也不會來。」他說，島民習慣享受陽光、沙灘，生活節奏有別於大陸，緩慢而安逸，「這裏不像城市那麼捲，我喜歡玩水。」

生活節奏慢 「不像城市那麼捲」

「之前是想搞（民宿）但不敢搞。」他稱，樂觀的原因在於，火箭發射頻度去年開始提高。今年上半年，文昌發射場已執行5次火箭任務，下半年預計至少還有兩次。除了屬於軍隊管理的文昌航天發射場，商業航天發射中心亦計劃9月首次發射火箭。該中心稱，未來在新的商業航天模式下，將實現高密度發射。

小梁表示，隨着海南環島公路建成、自駕遊興起，航天發射次數愈來愈多，很多人把文昌作為環島遊的第一站，去年開始遊客變多。「現在不一樣了」，他想以後「在鎮上搞棟大的（民宅）做民宿」，認為很有希望。

經營民宿和觀禮業務的老鹽也表示，雖然在沒有火箭的日子，人確實少很多。「但這種生意，連同我們在鎮上的飯店在內，做一回頂得上淡季半個月至一個月。」老鹽說，鎮上民宿經營者大多還有其他收入。他的正職是在城裏做測繪，只有到火箭發射才忙於接客。

民宿價可漲10倍 「做一回可頂淡季一月」

龍樓鎮在火箭發射日湧入大量遊客，旅館往往供不應求，平日售價約每晚100元的民宿房間，在發射日能漲四五倍，甚至10倍。魯能希爾頓酒店平時客房每晚700多元，到火箭發射當日要3000元以上。例如下一次火箭發射日8月22日，大部分房型已訂完。

老鹽稱，很多民宿本來就是自家運營，成本低，如果每年發射十次、八次，「兩、三年就能回本」。