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中國故事：文昌小鎮吃火箭飯 航天效應10年未竟 天台擺凳觀禮家家開民宿 旅遊設施少難留客

【明報專訊】「來文昌，看火箭？」現在提起文昌，除了文昌雞，還多了一個新名堂——追火箭。位於海南島東北部的龍樓鎮，原本是平平無奇的偏遠小鎮，因比鄰10年前落成的中國文昌航天發射場而知名。一支支噴着巨焰騰空的火箭，燒旺了龍樓，每逢發射日吸引萬計遊客「觀禮」，較早前的探月工程嫦娥六號升空達到新高潮。鎮上人人想發「航天財」，不過龍樓常在，而火箭不常有，本報記者探訪發現，當地要打造航天品牌效應，仍然任重道遠。

明報記者 沈燕媚

「左邊是長征七號、八號專用的發射塔，就是今晚要發射的。右邊這座是長征五號的工位。」30歲的民宿主理人老鹽，站在南里村自家樓頂，眺望約3.5公里外的文昌發射場，給今晚來「觀禮」的客人介紹。

這是龍樓鎮特有的風景，每到火箭發射的日子，不少居民在自家天台放上一排凳子，出售「觀禮位置」讓遊客追看火箭升空，收費約是每位100元至300元（人民幣，下同）。

龍樓鎮隸屬海南文昌市，距離市中心約20多公里。這座常住人口不足3萬、靠海吃海的瓊東小鎮，面貌本與一般小城鎮差不多：低矮平房，沿街是小餐館和水果攤。

不過只要在文昌說起火箭，人人都會談起5月發射嫦娥六號的盛况，「鎮上湧進了十萬遊客」。老鹽是土生土長的龍樓人，十多年來，他見證着發射場從徵地、居民外遷到部隊進駐，再到基地建設。「早幾年發射得少，很多人都忘了有文昌發射場。但從去年11月開始，基本一、兩個月都有一次。」

觀火箭生自豪感 「盼子看後讓祖國強大」

2014年，文昌航天發射場建成，成為中國首個開放性濱海航天發射基地。由2016年6月25日首枚火箭升空至今，已發射過行星探測工程的「天問」、「天舟」等任務。未來一系列重大航天任務，包括2030年前載人登月，都將在文昌出發。

火箭發射愈趨成熟，老鹽家去年年中投入了約60萬，將自家兩楝民房裝修成民宿，並在小紅書等平台宣傳，出售觀禮位置和住宿房間。6月29日發射中星3A衛星的這一天，他的「天台座席」微信群裏有近30人預訂，其中大多數是親子遊，父母希望對孩子進行科普教育。

來自杭州的徐女士這天帶着兒子剛下飛機，就直奔龍樓鎮。她甚至為了趕上發射，連夜改了機票。「之前在太原看過發射，非常震撼，這裏的視野更近一些。」徐稱，看火箭時內心自豪感油然而生，「希望小孩看後，在他心中播下夢想種子，創造更好的世界，讓祖國更強大。」

缺航天特色配套 曾盼對標甘迺迪太空中心

過去兩年，這個小鎮接待遊客超過150萬人次。2016年以來，當地賓館從5間增至50多間，地區生產總值10年間，從5.89億元增到超過40億元。

不過，航天旅遊像瞬時的狂歡，小鎮缺乏其他航天特色景點，街上也很少看到航天元素，介紹航天文化的科普中心在火箭發射日並不開放。大部分客人基本第二天就退房，業者主要依靠發射日的客流賺錢。

「平時確實人很少。」老鹽也認同航天主題景區和配套服務不足，例如在東路鎮的航天工程育種研發中心，很受研學團歡迎，卻連線上購票渠道也沒有，「只能現場買，或添加工作人員微信。」

開發停滯酒店爛尾 度假區主題公園無影

在鑽石大道上經營民宿和租借滑板生意的90後青年小梁表示，早在2008年，鎮上就鋪天蓋地宣傳要建立發射基地，地產商來到當地考察，有意大展拳腳。當時周邊的開發規劃宏大，包括建立世界一流度假區、在東郊鎮搞航天主題公園、在淇水灣建數個五星級酒店等，「但很多沒有搞起來，第一波建設熱潮是淇水灣那邊發展了商品房項目，另外還有銅鼓嶺旅遊區，但後來旅遊開發這塊有點停滯。」直到現在，淇水灣附近還有一間爛尾的酒店。

文昌當年規劃的航天主題公園，是希望對照美國的甘迺迪太空中心遊客中心，該中心每年接待超過150萬遊客。當年有官員還提到，要在航天公園引進太空西瓜，讓遊客品嘗。類似的討論已提出多年。

在文昌市「十四五」規劃中，繼續提到了加快航天主題旅遊產品開發，推動航天主題公園開發，建設集主題公園、購物中心、星級酒店等設施於一體的大型旅遊綜合體。

研究旅遊和房地產開發的國家高端智庫CDI研究員宋丁對本報表示，文昌率先開放遊客觀看發射火箭，圍繞衛星文化大有文章可做，例如建立主題公園、休閒度假產品，利用現代數字科技，「用虛擬場景給大家展示衛星發射、模擬太空生活等，都是要創造的，如果僅僅是停留在發射衛星上是失敗的」。他認為，這或與當地的管理水平有關，「另外投資的私人資金也跟不上」。

專家指失敗事關管理水平 政協倡增引資

海南省政協委員陳菲菲今年提交提案時提到，文昌缺乏市級博物館、藝術中心等大型文化設施。科普中心、航天育種基地等航天文旅項目，年均總接待量不超過40萬人次。接待人數和營業收入不及美國休斯敦、甘迺迪太空中心的零頭，運營情况不理想。她建議當地加大招商引資力度，多方爭取資金和技術支持。

關注文昌航天旅遊的專欄作家陳藍認為，航天旅遊乃至文創涉及頂層設計和整體規劃，國家航天局可與各機構合作，打造核心品牌。

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