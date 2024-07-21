車輛墜河男子掛樹枝 村民用繩拉上岸

《新京報》引述高速橋附近村民王先生稱，河道是前天中午漲水，高速橋當晚發生局部垮塌，一男子所乘車輛墜河後被困河中。「高速路下面有人喊救人，那人上不來，水大，他掛在樹枝上不停喊」，村民們組織了十幾個人用繩子把男子拉上來，「最起碼有一、二十米高」。被救男子自稱來自湖北，車輛墜河後同車另外6人失聯。

「紅星新聞」引述現場親歷者王先生稱，前晚大約9時30分左右，他們一家4人開車往山陽方向走，距離事故地點約1公里的時候，發現路邊有人揮舞手電筒，一開始他以為是要搭順風車，沒有在意，「我們又往前走了一點，看見路邊有車停着，又有人揮手電，還有人擺出用手來回交叉的動作，我就靠邊停車。他們說不敢再走了，前面橋塌了，掉下去好幾台車了。」

王先生說，他們在應急車道停車後，害怕後面來的車繼續往前開，就組織車輛趕緊把三條車道全部佔滿。他去橋面發生垮塌的地方看了一眼，發現有小轎車漂浮在水面上，但「橋下的水特別急，當時很黑，也沒辦法去救。」還有網民表示，有家人昨晚途經這一路段，失聯至今仍沒有消息。