明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

車輛墜河男子掛樹枝 村民用繩拉上岸

【明報專訊】高速橋垮塌事發一夜後，事發地下游的中台村村民說，昨日（20日）上午大家在河邊發現遇難者，才知道「出了事」，自發展開搜救。在高速橋附近村民聽到呼救，發現一名男子所乘車輛墜河，人被掛在樹枝上倖免於難，大家合力用繩子把他拉上岸。

《新京報》引述高速橋附近村民王先生稱，河道是前天中午漲水，高速橋當晚發生局部垮塌，一男子所乘車輛墜河後被困河中。「高速路下面有人喊救人，那人上不來，水大，他掛在樹枝上不停喊」，村民們組織了十幾個人用繩子把男子拉上來，「最起碼有一、二十米高」。被救男子自稱來自湖北，車輛墜河後同車另外6人失聯。

「紅星新聞」引述現場親歷者王先生稱，前晚大約9時30分左右，他們一家4人開車往山陽方向走，距離事故地點約1公里的時候，發現路邊有人揮舞手電筒，一開始他以為是要搭順風車，沒有在意，「我們又往前走了一點，看見路邊有車停着，又有人揮手電，還有人擺出用手來回交叉的動作，我就靠邊停車。他們說不敢再走了，前面橋塌了，掉下去好幾台車了。」

王先生說，他們在應急車道停車後，害怕後面來的車繼續往前開，就組織車輛趕緊把三條車道全部佔滿。他去橋面發生垮塌的地方看了一眼，發現有小轎車漂浮在水面上，但「橋下的水特別急，當時很黑，也沒辦法去救。」還有網民表示，有家人昨晚途經這一路段，失聯至今仍沒有消息。

相關字詞﹕救人 陝西 山洪 斷橋

上 / 下一篇新聞