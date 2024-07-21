陝西塌橋 25車墜河12死 啓用不足6年 中央令速查原因責任

習促全力搶險救援 防次生災害

繼廣東梅大高速「5.1」垮塌事故後，國家主席習近平昨再次就同類事件發指示，要求全力搶險救援；要細緻排查周邊安全隱患，嚴防次生災害；各地區和有關部門要高度重視、壓實責任，加強監測預警，強化巡查排險。根據習近平和國務院總理李強的指示批示，曾負責督導梅大高速救災的副總理張國清，昨午率隊趕赴陝西柞水，指導救援處置工作，要求盡快查明橋梁垮塌原因和責任，及時回應社會關切。

前晚塌橋事故發生在位於陝南秦嶺南麓的商洛市柞水縣境內，穿越當地的丹寧高速（丹鳳縣至寧陜縣）水陽段（柞水縣至山陽縣）路段嚴坪村二號橋（見地圖），往山陽方向單側垮塌，垮塌橋面長度約40米。

橋面簇新斷裂面平整鋼筋暴露

二號橋全長366米，跨越當地的金錢河，現場相片可見，橋面發生垮塌的一側插入湍急的洪流中，一個原支撐垮塌橋面的橋墩消失，水位距橋面仍有逾十米距離；橋面簇新，斷裂面平整，有鋼筋暴露在外。

商洛市委書記趙璟昨日介紹，事故發生於當晚8時40分許，因當天暴雨導致山洪暴發、金錢河水暴漲，橋樑發生垮塌。事發突然，加上發生在夜間，當地通訊、交通不便，有多名車主停車堵路警示，才阻止更多車輛墜河，一些問訊村民亦自發救援。官媒昨日上午最初報道事故時，曾引述縣政府稱「暫未收到車輛落水報告」。

稍後記者會介紹，通過高速收費系統比對、視像監控、電話核實，初步確認墜橋車輛25輛，包括17輛私家車和8輛貨車，車內司乘人員信息43人，截至昨日中午，已搜救發現墜河車輛7輛、遇難者12人，1人獲救（見配稿）。12名遇難者DNA樣本採集工作已完成，身分確認正在進行。

網民籲嚴查橋樑建築質量

公開資料顯示，丹寧高速是陝南地區重要交通要道，水陽段全長79公里，由陝西省交通集團負責建設管理，2018年12月通車。有從事建築行業者指出，此次垮塌原因可能有兩種，一是山洪暴發將質量很大的物體衝擊柱墩，導致失穩倒塌，進而令橋面垮塌，與船撞擊橋墩事故類似；亦可能是受到洪水冲擊，導致柱墩下部基礎產生不均勻沉降，進而導致樁基失穩倒塌。亦有網民呼籲，當局嚴格檢查出事公路橋樑的建築質量。

陝西近期遭遇今年入汛以來最大強降雨過程，已導致近17萬人受災。氣象部門預報直至周四（25日）仍有持續性降水天氣，預計今日丹鳳縣、山陽縣等縣仍有大可能性發生山洪災害。

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