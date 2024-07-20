對華交往趨密切 日促撤水產禁令釣島浮標

共同社指，上川將要求中方撤銷暫停進口日本水產品的措施、以及盡早釋放被拘日本人。預計她還將要求撤除中國設在釣魚島附近的浮標。

深得首相岸田文雄信任的日本自民黨總務會長森山裕，昨抵達上海訪華5天，此行還將造訪湖南長沙，並協調在北京與中聯部高層會談，以期要求中方撤銷暫停進口日本水產品的措施，亦希望能重啟日本牛肉對華出口。正在北京訪問的日本厚生勞動相武見敬三昨與中國國家衛健委主任雷海潮會談，則一致同意在疫苗、醫藥品開發等傳染病防控領域開展合作。

中國外交部發言人林劍昨宣布，外交部副部長馬朝旭將應邀於7月21日至25日赴日本東京、韓國首爾分別同日本外務事務次官岡野正敬、韓國外交部第一次官金烘均舉行第十六輪中日戰略對話、第十輪中韓外交部門高級別戰略對話。

日台聯合海訓 中方強烈不滿

林劍也就日方前日同台灣實施海巡部門聯合海上訓練一事，強調中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

另據日本媒體報道，日本政府分析解放軍去年軍演發現，大陸軍方攻台時，在對台灣實施海上封鎖後，能在一周內登陸。