台北放狼師歸幼園一年 藍白市長蔣萬安柯文哲道歉

【明報專訊】台北市一家私立幼兒園園長兒子涉嫌性侵多名女學童事件近日引發輿論風暴，當局被揭「放狼歸園」肆虐一年再落網，家長、民間團體及民進黨連日炮轟藍白執政當局瀆職，現任國民黨籍台北市長蔣萬安昨（19日）鞠躬道歉，表示應承擔責任；前台北市長、民眾黨主席柯文哲也致歉稱，為事件感到難過。
台北市培諾米達幼兒園有學童家長在2022年7月報案，稱園長兒子毛畯珅性侵女童，台北市教育局當時和警方調閱閉路電視查看，稱無發現明顯異狀，檢方偵查後也決定不起訴。直到2023年7月再有家長報案，始查獲多名兒童受害，警方從毛畯珅手機發現存有600多段涉及侵犯女童的短片，均在一年內拍攝。
園長兒子涉性侵20多女童
毛畯珅隨後被控性侵6名女童，台北地方法院將於下月宣判。檢警另外接獲至少20名女童家長報案。毛畯珅母親除了在信義區經營幼兒園，還經營託嬰中心，前日有民眾到已釘牌關門的培諾米達幼兒園和託嬰中心大門噴漆，寫上「性侵幼兒毛畯珅」。
曾質疑幼童誣告 教局道歉
台北社會局表示，毛畯珅去年7月11日被羈押後，基於謹慎也立即調閱該託嬰中心閉路電視畫面，未發現不當行為；該託嬰中心去年10月已轉手經營。台北教育局副局長陳素慧日前講述2022年調查過程一度脫口「如果是誣告呢？」引發外界質疑。陳素慧前日鞠躬道歉，強調不是指小朋友會說謊。
針對部分家長質疑台北市教育局消極調查，導致多名兒童持續受害。民進黨籍教育部次長張廖萬堅前日表示，台北市政府程序與調查「有很多應該做沒有做的部分」，教育部2021年已通知地方政府，可以要求涉事教職員暫時離開校園，以維幼兒權益。
綠營連轟市府教局不作為
民進黨台北市議員簡舒培批評，整整一年期間，柯、蔣市府對幼兒園案不作為，放任狼師持續在園任教，且該幼園仍繼續招生，導致更多孩童受害。民進黨發言人吳崢呼籲柯文哲負政治責任，蔣萬安出來面對、不要閃躲。
蔣萬安昨出席台北警察局活動時表示，身為台北大家長，台北任何孩子受傷害「我都必須承擔」。他就事件鞠躬道歉，稱事件不論發生在以前或現在，會檢討、改進讓法令與政策更完備，避免未來類似事件再發生。
蔣萬安在2022年底與柯文哲交接台北市長，柯文哲昨表示，對這些幼兒園小朋友及家長，他感到很難過；他前日問過時任台北社會局長、現任民眾黨秘書長周榆修，當年調查時也擔心大張旗鼓，引發家長恐慌、未審先判，但也必須保護小朋友，如何權衡有許多改進空間。