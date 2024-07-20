台北放狼師歸幼園一年 藍白市長蔣萬安柯文哲道歉

台北市培諾米達幼兒園有學童家長在2022年7月報案，稱園長兒子毛畯珅性侵女童，台北市教育局當時和警方調閱閉路電視查看，稱無發現明顯異狀，檢方偵查後也決定不起訴。直到2023年7月再有家長報案，始查獲多名兒童受害，警方從毛畯珅手機發現存有600多段涉及侵犯女童的短片，均在一年內拍攝。

園長兒子涉性侵20多女童

毛畯珅隨後被控性侵6名女童，台北地方法院將於下月宣判。檢警另外接獲至少20名女童家長報案。毛畯珅母親除了在信義區經營幼兒園，還經營託嬰中心，前日有民眾到已釘牌關門的培諾米達幼兒園和託嬰中心大門噴漆，寫上「性侵幼兒毛畯珅」。

曾質疑幼童誣告 教局道歉

台北社會局表示，毛畯珅去年7月11日被羈押後，基於謹慎也立即調閱該託嬰中心閉路電視畫面，未發現不當行為；該託嬰中心去年10月已轉手經營。台北教育局副局長陳素慧日前講述2022年調查過程一度脫口「如果是誣告呢？」引發外界質疑。陳素慧前日鞠躬道歉，強調不是指小朋友會說謊。

針對部分家長質疑台北市教育局消極調查，導致多名兒童持續受害。民進黨籍教育部次長張廖萬堅前日表示，台北市政府程序與調查「有很多應該做沒有做的部分」，教育部2021年已通知地方政府，可以要求涉事教職員暫時離開校園，以維幼兒權益。

綠營連轟市府教局不作為

民進黨台北市議員簡舒培批評，整整一年期間，柯、蔣市府對幼兒園案不作為，放任狼師持續在園任教，且該幼園仍繼續招生，導致更多孩童受害。民進黨發言人吳崢呼籲柯文哲負政治責任，蔣萬安出來面對、不要閃躲。

蔣萬安昨出席台北警察局活動時表示，身為台北大家長，台北任何孩子受傷害「我都必須承擔」。他就事件鞠躬道歉，稱事件不論發生在以前或現在，會檢討、改進讓法令與政策更完備，避免未來類似事件再發生。

蔣萬安在2022年底與柯文哲交接台北市長，柯文哲昨表示，對這些幼兒園小朋友及家長，他感到很難過；他前日問過時任台北社會局長、現任民眾黨秘書長周榆修，當年調查時也擔心大張旗鼓，引發家長恐慌、未審先判，但也必須保護小朋友，如何權衡有許多改進空間。