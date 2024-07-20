北京聞風：三中改革回應新領域新問題 ／文：鍾鳴九

中央政策研究室副主任唐方裕19日在記者會上透露，即將公布的《決定》提出300多項重要改革舉措，都是涉及體制、機制、制度層面的內容。

清華大學中國發展規劃研究院助理李治表示，三中全會公報反覆提及「體制」、「機制」等字眼，說明本輪改革強調方法性和系統性，將體制、機制、制度等作為一個突破口。當改革進入深水區，更應注重體制、機制、制度上的完善。這也是提升國家治理體系和治理能力現代化的重要方向。

地方政策要服從國家方針戰略

公報中還有「更加注重系統集成」、「強調宏觀政策取向一致性」、「完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制」等表述。北京大學國家發展研究院經濟學副教授趙波認為，當前改革強調統籌和協調十分必要。整個國家是一盤棋，產業政策或地方性政策要服從國家方針戰略，特別是在經濟下行時期，負面或者極度收縮性的產業政策應該謹慎出台，服從於全國宏觀調控政策方向。

中央財辦副主任韓文秀昨透露，《決定》強調「要為非公有制經濟發展營造良好環境、提供更多機會，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，支持有能力的民營企業牽頭承擔國家重大技術攻關任務，規範涉民營企業行政檢查」，並指出「要制定出台民營經濟促進法」。

應保民企財產權正常經營權

趙波表示：「我們有《中小企業促進法》，《外商投資法》，但對民營經濟一直沒有相關法律。應從法律上保證各個經營主體的平等權利，保護民營企業家的財產權，保護他們正常經營的權利。同時在執法過程中，要避免濫用刑事手段干預經濟糾紛，避免選擇性執法、不公平執法。當前民營經濟投資疲軟，而它又與廣大民眾就業息息相關，通過立法等多種措施促進民營經濟發展十分重要。」中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生也認為，無論是國企還是民企，公平競爭是下一步優化營商環境的重中之重。

韓文秀還提到，《決定》提出「要加快形成同新質生產力更相適應的生產關係」，「要研究同新業態相適應的稅收制度」，「要健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社保制度」等。

國家發改委宏觀經濟研究院經濟研究所副所長吳薩認為，這些提法都是對當前新領域新問題的回應。比如目前稅制符合工業化時代的企業運營模式，而數字化時代，企業形態、價值生成方式和此前完全不同，制定合理稅制既能夠促進新業態發展，也避免稅收漏洞，值得研究。

文：鍾鳴九