中共中央認經濟恢復不夠強 《決定》逾300項改革舉措 推動回升向好

韓文秀提到，要實施好大規模設備更新和消費品以舊換新（「兩新」）政策，投入更多真金白銀，加大政策支持力度，讓企業和消費者獲得實實在在的好處；要把長遠增後勁與短期穩增長結合起來，用好超長期特別國債資金，加強國家重大戰略和重點領域安全能力項目（「兩重」）建設。

一些企業困難 一些地方財困

國務院統籌安排超長期國債

國務院總理李強昨日主持召開國務院常務會議，學習貫徹三中全會精神，亦提到研究加力支持「兩新」政策措施。會議決定，統籌安排超長期特別國債資金，進一步推動「兩新」。優化設備更新項目支持方式，將支持範圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點行業節能降碳和安全改造，降低申報門檻，簡化審批流程。

會議指出，要支持老舊營運船舶、老舊營運貨車報廢更新，提高農業機械、新能源公交車等更新補貼標準，提高設備更新貸款財政貼息比例。支持地方增強消費品以舊換新能力，加大汽車報廢更新、家電產品以舊換新補貼力度，落實廢棄電器電子產品回收處理資金支持政策。

中央政策研究室副主任唐方裕昨在記者會介紹，三中全會通過的《決定》共15個部分、60條，分三大板塊。第一板塊闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義和總體要求；第二板塊以經濟體制改革為牽引，全面部署各領域各方面的改革；第三板塊主要講加強中共對改革的領導、深化中共的建設制度改革。《決定》共提出300多項重要改革舉措，都是涉及體制、機制、制度層面的內容，其中有的是對過去改革舉措的完善和提升，有的是根據實踐需要和試點探索新提出的改革舉措（見表）。

唐方裕表示，中共中央總書記習近平親自擔任《決定》文件起草組組長，「全程擘畫、組織調研、精心指導、把脈定向，發揮了決定性作用。」昨日官媒亦報道，中共中央5月20日在中南海召開黨外人士座談會，就《決定》聽取各方意見。

習促防形式主義 不能未立先破

習近平當時指出，改革要重視謀劃，更要抓好落實，察實情、出實招、求實效，堅決防止和克服形式主義，切忌搞徒有其表的形象工程、勞民傷財的政績工程；制定好實施方案，做到精準施策、適時適度，盡力而為、量力而行，切忌脫離實際。堅持穩中求進工作總基調，注重先立後破，不能未立先破。

除了國務院，中共全國人大常委會黨組、中共全國政協黨組、中央紀委常委會昨也分別舉行會議，傳達學習習近平在中共二十屆三中全會上的講話和全會文件精神，研究貫徹落實措施。

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