駐京周記：被「詐騙」47元的檸檬鳳爪

星期一（15日），記者要從廣渠門內站坐地鐵，正腳步飛快地走在路上，前面一對中年男女突然回身，聲音非常輕地叫住了記者：「同志，能幫個忙嗎？」在記者走近女子的時候，那名男子就獨自走向了一旁。

稱沒錢買飯 揀貴鳳爪「配饅頭」

該女子年紀50歲左右，身高150釐米上下，體型比較豐滿，操着鄉音，顯得樸素又謹慎。她稱自己從山東梁山來，要去延慶區的某個工地投奔老鄉做工，但老鄉不在工地上，便只能晚上再過去。雖然不知為何她會現身距延慶區「千里之外」的東城區，記者還是先聽了她的要求。「我沒錢買飯了，能幫我買點飯吃嗎？」看着周圍各類小吃店，記者同意讓她挑些食物果腹。

在走過幾家麵包店、麵店之後，她領着記者來到北京老字號紫光園的小吃檔口。裏面琳琅滿目地擺着2.5元（人民幣，下同）的豆包、2元的燒餅，棗糕年糕這些充飢的食物，還有3元一斤的黃瓜小菜等，沒想到這名女士卻對售貨員說「幫我秤點檸檬鳳爪」。記者趕忙看了一眼檸檬鳳爪的價格，竟然每公斤近160元，是小吃檔口裏數一數二的貴價菜品。售貨員秤了47元的鳳爪並已經打包好，記者也無奈買下。記者遂問：「不是要吃飽，為什麼點這個？」她也只是呵呵笑說：「配饅頭吃。」

付過款，女士開心地走向坐在一邊最開始離開的男士，開心地分享起那份雞爪。留在原地的記者也無奈笑了起來。

相似事件不鮮 感社會善意被透支

翻看社交平台，發現不止記者遇過這樣的事情，內地大小城市的網友們也都分享過相似的事件。有的要錢，有的要飯，還有的要將女性往無人的小巷引，都像是詐騙的慣用手段。這些人和「碰瓷」的一起，打造了許多「農夫與蛇」的故事，社會上也愈來愈多老人摔倒「扶不扶」和要不要獻愛心等議題。社會的愛心和善意也正一點點被透支。或許下次，再遇到有人求助，記者會更謹慎，也可能會拒絕。

駐京記者 王佩凡