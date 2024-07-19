中國泳隊10日200次藥檢 網民斥法奧運歧視

于良昨在新浪微博表達不滿，他指中國游泳隊抵達巴黎後，除了調時差和訓練，還被ITA頻繁藥檢，平均每天接近20次，每人平均被查5至7次，有人從早上6時起牀、中午午休、晚上9時，幾乎照三餐檢測，「沒辦法只能在酒店大堂沙發休息，晚上九點多還來要一直熬到下半夜。」

引述檢測員讚配合好 暗批美國隊

檢測員則表示，他們都是依照檢查計劃執行。「其中一個和我說，你們查的確實太多了，不過我們也沒辦法，都是上面給我們的檢查計劃，我不敢想象中國運動員和你們工作人員的配合度這麼好，如果換做其他隊伍（美國隊），他們早就嚷嚷受不了，然後到處投訴了。」

于良附上反興奮劑機構公布的2023年興奮劑檢測次數，排名前50的運動員中，中國選手佔32個，美國4個，加拿大3個，澳洲為零。對此，大批內地網民紛紛替國家隊抱不平，認為被針對和歧視，直言「過度配合就是軟柿子」。

世界反禁藥組織（WADA）4月曾確認，2021年東京奧運會，中國隊23名游泳選手藥檢被驗出曲美他嗪陽性反應，不過WADA方面接受中國反禁藥組織認為樣本受污染的解釋，讓中國選手免於責罰，最終可出戰奧運。