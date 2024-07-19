特稿：專家：公報立足全局 非旨解決具體問題

中國社科院政治學所所長張樹華表示，「當今世界變亂交織，大國博弈更加激烈。面對國內外新挑戰和新形勢，如何化解國際輿論疑慮，如何回應人民群眾對改革發展的期待，真正的、切實的、有效的改革創新是制勝法寶，是推進中國式現代化的關鍵一招。」

在對進一步全面深化改革的系統部署中，「高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障」被置於首位。賈晉京認為，這一表述是對中共二十大報告中「構建高水平社會主義市場經濟體制」的擴展，在中國式現代化的新要求和新框架下，中國的市場經濟體制建設的方向和目標更加清楚。

料對經濟主體「放得活」「管得住」

會議公報指，要保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護。賈晉京認為，國營、民營、外資等不同所有制主體都是高水平社會主義市場經濟體制的行為主體。平等使用意味着中國對不同經濟主體都將平等地關照和投入。「其本質在於為社會主義市場經濟體制建立一套高水平的基礎設施，『放得活』和『管得住』則都是實現手段。」

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，改革千頭萬緒，歸結為一句話即是要理順政府和市場之間的關係，這是當前也是未來相當長一段時間內，貫穿改革始終的核心命題。他結合公報指，讓市場在資源配置當中發揮決定性作用，還有潛力可以挖掘，通過改革創造條件，讓市場機制效率更高，發揮更大作用。同時，發揮好政府的作用，建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，進一步迸發內生動力，服務中國式現代化。

外界高度關注中國對外開放政策，公報強調「開放是中國式現代化的鮮明標識」，並具體提出穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革、外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放布局，完善推進高質量共建「一帶一路」機制等具體措施。上海社會科學院副院長干春暉表示，制度型開放不僅涉及市場准入、貿易規則等經濟層面的內容，更關乎國家治理體系和治理能力的現代化。通過深化改革和擴大開放，可以為中國式現代化注入新的動力和活力。

值得注意的是，公報給出此次改革任務的時間表，明確要在2029年完成，時值中華人民共和國成立80周年。賈晉京認為，5年後一般也被看作二十一屆三中全會召開的時間節點，「這5年本就是社會主義現代化建設的關鍵階段，2029的提出是為了給2035打下堅實基礎，為『十五五』規劃做好前期謀劃工作。」

特約記者 鍾健