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秦剛辭中委保「同志」 兩軍頭「出事」 3人遞補中委 丁興農被「跳過」 首披孫金明違紀違法

【明報專訊】昨日發布的中共二十屆三中全會公報，也「發落」了兩名前國務委員，前外長秦剛（圖）辭去中共中央委員，保留「同志」稱謂，外界相信他有望軟着陸免陷牢獄；前防長李尚福則被確認開除黨籍。全會同時宣布開除另兩名將領前火箭軍司令李玉超、前火箭軍參謀長孫金明黨籍，其中孫金明被查消息屬首度披露；而全會遞補3名中委，候補中委排序第二、長期負責軍隊後勤工作的丁興農中將被「跳過」，等於被間接宣告「出事」。

會議公報稱，全會決定接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務；全會審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨籍的處分。

前火箭軍參謀長孫金明開除黨籍

公開資料顯示，59歲的孫金明中將是前火箭軍參謀長、中央後補委員，去年曾流傳他接受調查，昨日官方首度披露他違紀違法。孫去年2月曾赴京參加新進中央委員會的委員、候補委員和省部級主要領導幹部研討班，並在央視《新聞聯播》出鏡。

李尚福、李玉超的違紀違法問題此前曾披露，李尚福已被免去中央軍委委員、國務委員、國防部長職務，開除黨籍、軍籍，取消上將軍銜。李玉超曾任火箭軍司令，因涉嫌嚴重違紀違法，去年9月被罷免全國人大代表職務。

秦剛去年7月被免去外長職務、10月被免去國務委員職務後，今年2月底「辭去」全國人大代表，今次公告也是自行辭去中央委員。分析指，可能顯示他涉及的問題一如外傳的「生活作風」，不至於遭到治罪。

全會按照黨章規定遞補中委缺額，通過由安徽省委組織部長丁向群、四川省委組織部長于立軍、北京師範大學校長于吉紅出任中央委員。中央委員一旦出現缺位，由候補委員中得票高者依次遞補，二十屆候補中委依得票數（得票相等的，按姓氏筆畫為序）排列前4位是丁向群、丁興農、于立軍、于吉紅。此次丁興農被「跳過」，亦令輿論關注。

丁興農曾任職總裝備部涉後勤採購

資料顯示，61歲的丁興農曾任解放軍原總裝備部政治部主任、解放軍戰略支援部隊政治工作部主任等職，有消息指今年4月已調火箭軍任職。近期軍隊打貪，清查全軍軍事裝備採購弊案，火箭軍是重災區，涉及魏鳳和、李尚福兩任防長在內的多名高級將領。至於5月落馬的時任農業農村部長唐仁健，中紀委尚未完成調查，仍保留中委身分。

昨日三中全會閉幕後，黑龍江書記許勤、浙江書記易煉紅、廣東省長王偉中、商務部長王文濤、國家發改委主任鄭柵潔、科技部長陰和俊、海軍政委袁華智等7名中央委員透過央視鏡頭，表達對全會精神的支持。

相關字詞﹕三中全會 火箭軍 中央委員 李尚福 秦剛

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