三中全會：2029完成改革任務 《決定》通過 2035建成「高水平社會主義市場經濟體制」

為期4天的三中全會昨午落幕。新華社隨後公布的「會議公報」表示，全會審議通過了《決定》，中共中央總書記習近平就《決定》討論稿向全會說明。按慣例《決定》內容將在數天後正式對外公布。中共中央今早將舉行記者會，介紹和解讀三中全會精神。

健全發展新質生產力體制機制

擴大制度型開放 深化外貿改革

全會指出，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。

針對經濟領域的改革任務，全會強調，高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障，要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，深化財稅、金融體制改革，堅定不移實現全年經濟社會發展目標，並切實搞好「十五五」規劃（第十五個五年規劃）前期謀劃工作。全會因應當前環境，要求落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險的各項舉措；穩步擴大制度型開放，深化外貿體制改革。

完善根本政治制度 豐富民主形式

在「發展全過程人民民主」的政治改革方面，全會提出，堅持和完善國家「根本政治制度、基本政治制度、重要政治制度」，豐富各層級民主形式。根據「求是網」解釋，中國根本政治制度是人民代表大會制度；基本政治制度包括中共領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度、基層群眾自治制度三個；重要政治制度是服務於根本、基本政治制度的具體措施，根據時間和情况變化完善。

全會表示，到2029年中華人民共和國成立80周年時，完成本《決定》提出的改革任務。

自1978年的十一屆三中全會以來，歷屆三中全會大都在經濟領域有重大改革推出。習近平接班後，2013年的十八屆三中全會通過了《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，一攬子推出15個領域、336項改革舉措。昨「會議公報」也透露了今次改革內容不限經濟，涉及各領域全方位，與十八屆三中全會類同。更明確的是，這次列明了2029年達成改革任務的時間表，十八屆三中全會並沒提出，十九屆三中全會則聚焦黨和國家機構改革。

黨校學者：肯定還是「穩」字當頭

有觀察人士稱，「會議公報」所涉內容主要延續中共二十大報告提出的方向和目標。由於《決定》全文暫未披露，有海外輿論質疑三中全會沒有新的改革「亮點」。對此，中央黨校（國家行政學院）教授竹立家認為，目前經濟和外部情况下，肯定還是「穩」字當頭，只有穩定安全才能談發展。

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