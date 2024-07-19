自貢火警16死 官指裝修肇禍 百貨大樓半閒置 涉違建桌球室成重災區

【明報專訊】四川自貢市九鼎百貨大樓前天（17日）傍晚6時起火，截至昨日至少16人死亡，39人受傷。當局初步調查稱，是一處室內裝修工程引發火警，事故責任人已被警方控制。應急管理部和國家消防救援局從全國抽調專家並派工作組到現場處理，四川代省長施小琳赴現場指揮。
三地馳援 救75人
官方昨天通報，當地有關部門前天下午6時許接報警後立即趕赴現場，內江、宜賓、瀘州三地消防增援，共72車284人先後到現場救援，當晚10時許將明火撲滅，陸續救出75名被困民衆，傷者中有35人需留院觀察，其中3人重傷。現場救援昨天凌晨3時結束。
被困者有擬跳樓 有寫遺書
據央視報道，失火的九鼎百貨大樓共14層，在1、4、5、6層發現火點，內部呈立體燃燒狀態。現據官方通報，起火原因為施工作業，從網傳影片可見有戴安全帽、疑似工人在火場等待救援。場內一度火勢猛烈，濃烟衝天，有被困者試圖跳樓求生，被樓下民衆高呼勸退。據鳳凰網報道，蔡姓男子等5人被困9樓，濃烟一度攻入房間，蔡男已在網上寫好遺書，幸好約兩、三小時後撤離。
據「澎湃新聞」報道，大樓6樓以下是商場，大部分舖位處於閒置狀態，目前有桌球室、戲院和小量食肆，以及地下一層的超市在營業，平日人流不多。6樓以上是寫字樓，商場物業管理在此辦公。據網傳桌球室的閉路電視畫面，桌球室大廳幾人在火警剛開始並未發現異常，傍晚6時12分桌球室內出現少量煙霧，之後火勢迅速蔓延，室內失去部分照明並有大量濃煙從門外湧入。據網傳聊天紀錄，死者大部分當時身處桌球室，是桌球室的職員和顧客。
涉用大量易燃裝修材料
據自貢消防救援支隊7月披露，全市有679家單位在4月的消防日常抽查中不合格，失火大樓所屬的四川九鼎集團有限公司榜上有名。據公開資料，九鼎集團登記地址就在失火大樓內。有當地網民表示，出事桌球室位於5樓，和6樓的茶餐廳都有違例搭建麻將房，室內裝修採用大量易燃材料。
應急管理部和國家消防救援局有關負責人要求，全力救治傷員，妥善安排遇難者善後工作；盡快查明火災原因，舉一反三，確保安全形勢穩定。
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