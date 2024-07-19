自貢火警16死 官指裝修肇禍 百貨大樓半閒置 涉違建桌球室成重災區

三地馳援 救75人

官方昨天通報，當地有關部門前天下午6時許接報警後立即趕赴現場，內江、宜賓、瀘州三地消防增援，共72車284人先後到現場救援，當晚10時許將明火撲滅，陸續救出75名被困民衆，傷者中有35人需留院觀察，其中3人重傷。現場救援昨天凌晨3時結束。

被困者有擬跳樓 有寫遺書

據央視報道，失火的九鼎百貨大樓共14層，在1、4、5、6層發現火點，內部呈立體燃燒狀態。現據官方通報，起火原因為施工作業，從網傳影片可見有戴安全帽、疑似工人在火場等待救援。場內一度火勢猛烈，濃烟衝天，有被困者試圖跳樓求生，被樓下民衆高呼勸退。據鳳凰網報道，蔡姓男子等5人被困9樓，濃烟一度攻入房間，蔡男已在網上寫好遺書，幸好約兩、三小時後撤離。

據「澎湃新聞」報道，大樓6樓以下是商場，大部分舖位處於閒置狀態，目前有桌球室、戲院和小量食肆，以及地下一層的超市在營業，平日人流不多。6樓以上是寫字樓，商場物業管理在此辦公。據網傳桌球室的閉路電視畫面，桌球室大廳幾人在火警剛開始並未發現異常，傍晚6時12分桌球室內出現少量煙霧，之後火勢迅速蔓延，室內失去部分照明並有大量濃煙從門外湧入。據網傳聊天紀錄，死者大部分當時身處桌球室，是桌球室的職員和顧客。

涉用大量易燃裝修材料

據自貢消防救援支隊7月披露，全市有679家單位在4月的消防日常抽查中不合格，失火大樓所屬的四川九鼎集團有限公司榜上有名。據公開資料，九鼎集團登記地址就在失火大樓內。有當地網民表示，出事桌球室位於5樓，和6樓的茶餐廳都有違例搭建麻將房，室內裝修採用大量易燃材料。

應急管理部和國家消防救援局有關負責人要求，全力救治傷員，妥善安排遇難者善後工作；盡快查明火災原因，舉一反三，確保安全形勢穩定。