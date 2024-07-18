5年家訪 感學生就業難 黃燈籲社會給空間

學歷不等同收益 反思教育問題

於深圳職業技術大學任教的黃燈，2017年至2022年間利用寒暑假和周末時間去學生家，長則一周、短則三四天，近距離接觸學生的父母、親人，了解他們的日常和生計。她將見聞集結成《去家訪》一書，「這個的過程修正了我的很多看法，以前我是一個很急躁、操盡了心的人，現在再去看年輕人，他的成長可能就是有一個過程」。

黃燈觀察自己的學生就業一年比一年難，「90後」、「00後」不再像「80後」能吃到時代紅利，並表示在未來一段時間內，這樣的趨勢將是結構性問題，甚至是全球青年都在面對，教育也因此變成一個備受關注和討論的議題。學校教育和孩子之間確定收益的因果鏈條被打破，「讀好大學」不再等於「有好工作」，「相當於倒迫我們真正思考教育存在的問題」。

「成長慢點 社會太重績效」

她表示現在社會對年輕人太苛刻，「一畢業就要求懂得一個具體的工作，手裏要有很多證書。我覺得年輕人的成長就應該要緩慢一點，中國社會在很多層面跟我那個年代比起來，過於強調績效、績優，事實上對年輕人來說，就是一根一根繩索」。

明報記者 劉曉宇

（書展2024）