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陝西洪漲 逾70火車停運 寶雞雨量破200毫米 撤1289人暫無傷亡

【明報專訊】北方暴雨持續，多地刷新天文紀錄。陝西寶雞受河水暴漲、山洪暴發與城市內澇夾擊，昨（17日）市區陷入癱瘓，多輛停在路邊的私家車被冲走，超過70班火車停運。河南周口實施停工停課停運，要求民眾留在室內。河南多條高速關閉入口。目前全國有10省處於洪水防御應急響應。

陝西省昨天上午7時啟動防汛四級應急響應。據陝西氣象局消息，暴雨前晚起全面襲擊寶雞，前天6時到昨天6時寶雞平均降雨67.4毫米為陝西之最，有監測站24小時降雨量突破200毫米，大量道路和橋樑遭山洪冲毀。

20多車冲走 無人機通訊

鐵路橋斷 防汛車墜下2人傷

據「上游新聞」報道，渭濱區石壩河前晚11時漫過堤壩，有居民表示目擊到20多輛車被洪水冲走。據網傳影片，當地17日上午仍有私家車被洶湧水流捲到四輪朝天，在洪水已退去的地方則留下大量淤泥和雜物。當局稱截至上午8時緊急撤離1289人，暫無傷亡報告。當局派無人機通訊平台支援部分在洪災中失聯的地區。氣象部門預計到星期六陝西大部分地區仍有强降雨，極端性強、致災風險高。

據西安鐵路局寶雞車務段通報，昨凌晨1時許，寶成線一座鐵路橋被洪水冲斷，一列正執行防汛巡查線路任務的機車墜下，車上2名乘務員受傷。

河南續紅色預警 開封停63巴士線

河南仍維持暴雨紅色預警和重大氣象災害一級應急響應狀態。據河南水利廳通報，截至昨下午4時，河南有33座大中型水庫超過汛限水位，當局正聯合調度泄洪。開封昨天全市63條巴士線暫停，博物館、圖書館等公共場所關閉。

漁民料損10萬 紅會調5000物資

「紅星新聞」引述河南周口漁網廠東主稱暴雨導致多間廠房被浸，估計損失10萬至20萬元人民幣，農田也積水嚴重，粟米可能被淹死。河南啟動省級自然災害救助三級應急響應。中國紅十字會總會向河南紅十字會緊急調撥救災物資近5000件。當局協調央企與民間力量協助救援、加固堤防，使用無人機、衛星便攜站保障災區通訊。

山東昨下午發布暴雨黃色預警和山洪災害氣象預警，泰山景區下午4時起暫停開放。當局估計臨沂、日照可能爆發山洪，提醒各地做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。四川昨晚8時將防汛應急響應由四級提升至三級。

相關字詞﹕暴雨 山洪 暴雨成災

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