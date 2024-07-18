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特朗普籲交保護費 台：願付更多責任

【明報專訊】美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，圖）日前接受美國媒體採訪時表示，台灣應該為其防務向美國支付保護費。他的說法導致台灣晶片製造商台積電昨（17日）股價走跌。台行政院長卓榮泰昨回應特朗普的說法，稱台灣願意付出更多責任防衛台灣、保障安全，台灣已經穩定加強國防預算、恢復義務役役期、強化社會韌性，展現國際一分子的責任。

護台態度冷 指奪晶片業務

特朗普在《彭博商業周刊》周二刊登的採訪中談到有台灣相關的提議。在回答會否保衛台灣抵制中國大陸攻擊的問題時，特朗普表示，「他們（台灣）確實奪走了我們100%的晶片業務。我認為，台灣應該為防衛向我們付費。」 特朗普又說，「我們（美國）和保險公司沒什麼不同。台灣什麼都沒給我們。」

該採訪發生在6月25日，即特朗普正式獲得共和黨提名參選總統的前幾周。儘管近期美國兩黨一致支持台灣，但特朗普在保護台灣免受中國攻擊的議題上態度冷淡，部分源於經濟上的不滿。彭博社指，放棄對台灣的承諾將代表美國外交政策的重大轉變，其重要性等同於停止支持烏克蘭。

台積電跌逾2% 超台股市

路透社報道，台灣外交部昨拒絕就特朗普的「保護費」言論發表評論。不過，台積電股價明顯受影響，昨收盤下跌2.37%，跌幅超過台灣股市大盤收盤的0.95%。

另據中央社報道，針對特朗普的言論，卓榮泰表示，期待台美雙方能維持過去的友好關係，還能往好的方向走，而雙方對於台海、印太地區的共同責任，台灣願意付出更多努力，藉以防衛台灣，保障安全。

相關字詞﹕台積電 台灣問題 特朗普

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