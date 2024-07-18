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對華電車加稅 歐盟4國反對11棄權 法意西支持德瑞棄權 學者倡華企續游說尋潛力市場

【明報專訊】歐盟本月起對中國進口電動車加徵最高37.6%的臨時關稅，在近日對27個成員國進行諮詢性的書面投票中，有12個國家支持、11國棄權、4票反對，顯示歐盟在問題上有分歧。但有分析認為，要阻止歐盟4個月後正式實施這項加稅措施存在挑戰。

歐盟委員會要求27個成員國在當地時間15日前，以書面、不公開方式就對華電動車加徵關稅投票。此次的諮詢性投票是保密的，也不具有法律約束力，不過可能會對最終投票產生影響。

德冀偕華解困 芬蘭顧歐盟利益

儘管歐盟沒有公布表決結果，路透社仍透過知情人獲悉，27個成員國中，有12個國家支持、4個反對，其餘11個棄權。法國、意大利和西班牙支持徵收關稅，而德國、瑞典和芬蘭棄權。歐盟中國商會昨指出，先前多次發聲反對加徵關稅的匈牙利應在投反對票國家之列。根據稍早的調查，包括希臘、捷克、愛爾蘭和波蘭在內的多國，一度無法決定是否支持關稅措施。

綜合路透社及彭博社報道，一名德國消息人士重申，德國是本着與歐盟「批判性團結」的精神投下棄權票。德國政府認為目前與中國尋求快速、意見一致的解決方案至關重要。芬蘭使館的一名官員表示，芬蘭仍然心存疑慮，尤其是考慮到歐盟的整​​體利益，「因為並非所有歐洲汽車製造商都認為（對華）採取行動符合其利益」。瑞典外貿大臣約翰·福塞爾則表示，歐中之間的對話將非常重要。

歐盟從本月4日起對中國電動車加徵臨時關稅，最高達到37.6%，為期4個月。歐盟執委會將繼續調查中國進口電動車競爭問題，最快今年秋季決定是否正式加徵關稅。若歐盟執委會決定加徵關稅，成員國會重新進行一次具約束力的投票。

停加稅條件 15國反對佔人口65%

按照歐盟規定，27個成員國中需有15個成員國投反對，代表的人口數量至少佔歐盟總人口的65%。而投贊成票的法國、意大利、西班牙是歐洲人口大國，總人口佔歐盟人口總數近四成。一旦投票通過，該項關稅將具5年效力。

報道指，大量棄權反映出歐盟成員國的搖擺不定，他們意識到與中國爆發貿易戰的風險。北京方面早前已對主要來自西班牙、法國、荷蘭、丹麥的豬肉產品展開反傾銷調查；年初，中國商務部也對歐盟進口的白蘭地紅酒進行反傾銷調查，此舉被視為是針對法國的反制措施。另外，彭博社昨指出，中國有可能決定在世貿組織，挑戰歐盟對華電動車發起的反補貼調查。

學者：匈國棄權 或有關比亞迪

《環球時報》引述中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，一些成員國投下棄權票，是反對關稅的體現。瑞典棄權可能因為汽車工業與中國有密切聯繫，匈牙利反對或與比亞迪等公司在該國投資有關。

對於此次投票意向，對外經濟貿易大學的國家對外開放研究院研究員趙永升表示，各國立場與此前沒有太大變化，想要阻止歐盟在4個月後正式實施加徵關稅「存在不小挑戰」。一方面，需要中國與歐盟繼續對話，另一方面中國電動汽車企業應該做好兩手準備，加大游說力度的同時，尋找其他具有潛力的市場。

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相關字詞﹕表決 中歐關係 關稅 電動車 歐盟

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