改開40年時代大變 三中改革處處難題

1978年：

確立經濟建設為國策 主張解放思想聚民心

1978年的十一屆三中全會，中國停止了文化大革命時期的「以階級鬥爭為綱」，隨後確立了「以經濟建設為中心」的基本國策。此後推行的改革開放，讓中國經濟走上了高速增長的快車道。

在思想領域，中央主張解放思想，當局開始系統清理重大歷史是非的撥亂反正；全國上下民心高度聚攏，共謀發展成為全社會普遍共識。

1978年國內一片朝氣，中國面臨的國際環境也大為改觀。在美蘇爭霸的大背景下，美國為拉攏中國，中美關係逐漸緩和。翌年，隨着鄧小平訪美，中美進入長達10年的「蜜月期」。世界第一強國與中國關係改善；在全球化浪潮下，美歐產業向華轉移並因此大力促進中國發展。

與1978年不同的是，本屆三中全會當局要推行的改革卻是「啃硬骨頭」。

1978年中國人均GDP不到200美元，改革開放30多年後發生了翻天覆地的變化。2012年習近平就任中共中央總書記時，人均GDP突破6000美元。同時，中國的許多發展紅利已消退，比如曾經低廉的勞動力成本。

發展紅利消退 分蛋糕成挑戰

與當年更注重增量的改革不同，當下要解決的不僅是增量，還涉及存量的再分配問題。在40年高速城市化進程中，地產界與地方當局高度綑綁，形成各種形式的地方諸侯。如何觸及利益格局調整，如何「動奶酪」、「分蛋糕」，是擺在當局面前的難題之一。

40多年前中國各地大都一窮二白，如今中國則需要解決地方發展不均衡的問題。要實現「雙循環」新發展格局，地區間均衡發展涉及利益重構，如何調控有待觀察。

中美競爭趨增 學者：美60年來最狠詆譭

當下，中國面臨的國際環境已大不同。自美國2018年掀起中美貿易戰後，隨之而來的科技戰及各領域競爭愈演愈烈。美國拉攏其盟友及其他歐亞各國，對中國「脫鈎斷鏈」，試圖構建全面圍堵之勢。彭博社近日引述78歲的美國知名經濟學家、耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇（Stephen Roach）稱，60年來，美國詆譭對手從未像現在「黑中國」這麼狠。

利益主體多元 深化改革面向全方位

改革政策能否推行、落實，更在於舉國行動力。自新冠疫情後，內地的社情民意出現了相當程度的負面悲觀情緒。「躺平」、「歷史的垃圾時間」等成為新時代的「雜音」。如何提振信心，是一大難題。《求是》雜誌昨日匯編刊發了習近平的文章《必須堅持自信自立》，重申堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。這或是為收拾渙散民心的一個註腳。

如今的中國，利益主體多元，各種權勢集團錯綜複雜。面向全方位的「習式改革」如何聚攏黨心民心，如何調整重構國內的利益格局，以及在美國幾乎對華全面圍堵的國際環境中，如何通過「一帶一路」合作等為中國的對外開放趟出一條新路，二十屆三中全會與此有關的決議備受關注。

明報記者