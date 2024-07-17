黨媒：中國經濟重質 增5%難能可貴

舉嫦六深中 指產業轉型成就明顯

《人民日報》要聞版刊文〈讀懂5.0%的『難能可貴』〉引述國家主席習近平稱，「不是經濟發展速度高一點，形勢就『好得很』，也不是經濟發展速度下來一點，形勢就『糟得很』」。文章列舉嫦娥六號、深中通道、6G試驗網等成就，強調產業向「新」向「綠」轉型態勢更明顯；推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，這樣的5.0%更符合高質量發展要求，又提到正舉行的三中全會將進一步部署深化改革。

題為〈讀懂5%背後的『效』與『質』〉一文則指出，上半年製造業增加值按年增6.5%，作為實體經濟根基，規模持續擴大、結構不斷優化，重要產業鏈供應鏈安全保障能力增強，是上半年中國經濟穩中有進的縮影；堅持穩中求進的總基調，進一步全面深化改革，着力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，加快形成有利高質量發展的體制機制，「中國經濟大船定能無懼風雨、破浪前行」。