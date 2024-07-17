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三峽泄洪 洞庭湖水位復漲

【明報專訊】暑期旅遊旺季天氣持續惡劣，河南多個景區臨時關閉，山東泰山、陝西、四川等地也有景區暫停接待。中央氣象台繼續發布多地暴雨預警，湖南洞庭湖大堤一周前歷時77小時封堵決口，湖南省水文中心昨（16日）指出，受長江三峽水庫加大下泄流量影響，洞庭湖水位復漲，部分水文站或將出現超警戒水位，防汛形勢再度嚴峻。

截至昨晨9時，湖南華容縣團洲垸堤外的洞庭湖水位高出堤內積水0.44米。新華社報道，自7月8日晚團洲垸決口封堵以來，不斷加大力度排除垸內超兩億立方米積水。當地已累計投入排水設備443套，另有371套排水設備正在安裝或調赴現場。

受降雨影響，山東省泰安市泰山景區自前天傍晚起暫停開放，景區稱研判顯示近期泰山盤道、旅遊公路、山頂觀景平台等或出現較大範圍水浸、雷電、大風現象，鑑於連日來陰雨天氣，泰山土壤水飽和量已達閾值，存在較大安全隱患。

國家防總辦公室、應急管理部昨組織各部門聯合會商，視像調度河南等10省份，分析研判雨情汛情發展態勢，認為當前魯豫蘇皖等地強降雨持續，局部地區極端性強、致災風險高；陝甘等地山洪和地質災害風險突出；四川盆地降雨與前期高度重疊，次生災害易發多發；長江上中游、淮河幹流水位可能復漲。

相關字詞﹕暴雨 泰山 河南 洞庭湖

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