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南陽雨量一日頂一年 豫啟最高預警 入夜積水浸屋「牀漂浮」 全省多地嚴防死守

【明報專訊】河南省近日持續暴雨成災，重災區南陽市錄得全省最高24小時雨量，近700毫米降水量，接近往常全年雨量，當地啟動最高級防汛一級響應；鄭州、開封、洛陽等13地啟動防汛二級應急響應，鄭州當局要求市民避開涵洞和低窪地段，包括曾發生隧道水浸的京廣路、隴海路周邊。河南省氣象台昨晚升至最高級別暴雨紅色預警，預計本輪強降水將持續到明天，提醒各地地質災害風險高。

河南南陽、駐馬店、漯河、周口、許昌等地昨出現極端強降雨，南陽市社旗縣大馮營截至昨凌晨3時的24小時內降雨量達683.5毫米，最大一小時降雨達148.3毫米，均遠超歷史紀錄。中國天氣網介紹，南陽年均降雨量約800毫米。

社旗縣居民孫女士表示，半夜雨勢加大，凌晨發現積水入屋，牀和其他物品都漂起來了。「界面新聞」引述社旗縣三里橋村村民鄭女士稱「沒見過這麼大雨」，大半個村子泡在水中，農作物損失慘重，「家中老人說與七幾年的大暴雨不相上下」。河南曾在1975年8月因暴雨造成數十座水庫潰壩，數萬人被淹死。

高鐵站被淹 私家車受困

南陽高鐵站被淹，私家車無法進出，當局增派巴士涉水運行疏導旅客。南陽應急管理局表示，暫未接到傷亡報告，當局啟動自然災害救助三級應急響應，河南財政廳緊急下達5000萬元用於支援災區。各地市區同樣水浸嚴重，其中漯河市金山路立交橋涵洞水浸，有私家車漂在水中。

中國天氣網氣象分析師唐曉靜表示，河南大部分地區未來兩天將持續強降雨，有明顯極端性，夜間增強特徵顯著。昨天上午8時，全國一小時降雨量前十的觀測站有6個在河南，另4個在山東。水利部派工作組赴河南、山東指導防洪工作。

合肥小區水淹停電

居民上街請願 遭警「維穩」

安徽近日同受暴雨侵襲，合肥市瑤海區二十埠河邊有住宅小區水淹，導致電梯、地下室停電，引起居民不滿，大批業主昨走上街頭請願，由於正值三中全會維穩期，當局調派警力維持秩序。合肥居民還投訴，幾場大暴雨導致自來水水源被泥沙、雜質污染，家中自來水發黃。

中國氣象局昨天將暴雨應急響應狀態提升為二級。昨正式進入「七下八上」（七月下旬至八月上旬）防汛最關鍵時期，截至昨午河南有7座大型水庫、22座中型水庫超防洪限制水位，河南水利廳調度多個水庫泄洪，要求各地加強值守中小水庫、危險水庫，防止發生漫壩、垮壩。

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