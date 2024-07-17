新質生產力重塑就業 工科畢業生薪酬領先

麥可思研究院調查2023屆應屆本科生、高職（高等職業技術學校）生畢業半年後的就業狀况，近日發布就業《藍皮書》。

本科應屆生平均月入6050元

電子信息起薪6802元居冠

財新網援引《藍皮書》顯示，2023屆本科畢業生就業率86.4%、平均月收入6050元，高職畢業生就業率88.9%、平均月入4683元，收入均超過同期城鎮居民月均可支配收入（4318元）；但薪資增速明顯放緩，本科、高職畢業生收入分別按年增1%、2%。

調查顯示，工科生明顯更受市場歡迎，畢業半年就業率排名前50的專業中，工科專業佔近七成，其中能源動力類（95.3%就業）、電氣類專業（95%就業）排前兩位。電子信息類專業起薪最高，達6802元。多年前熱門的經濟學（6088元）和理學（5964元）月薪較低。

高職方面，生物與化工、能源動力與材料、裝備製造專業畢業生，就業率連續兩年佔據前三位。

市場低迷 教育建築就業減

《藍皮書》還顯示，受少子化、房產市場低迷，教育業、建築業就業趨向收縮。5年來，2023屆本科畢業生在教育業就業佔比下跌2.3個百分點，建築業下跌1.9個百分點。高職畢業生在建築業5年間就業佔比下跌1.9個百分點；學前教育領域月薪3208元，較2021屆下降5.2%。

繪畫心理法學 就業較不樂觀

基於就業率、薪資水平和就業滿意度，《藍皮書》發布2024年本科就業專業榜單，「綠牌」專業包括：微電子科學與工程、電氣工程及其自動化、新能源科學與工程、能源與動力工程、機械電子工程、機械人工程。被形容為不樂觀的「紅牌」專業中，繪畫、應用心理學、法學連續3年上榜。

2024年高職就業「綠牌」專業包括新能源汽車技術、智能控制技術、電氣自動化技術、應用化工技術、石油化工技術、鐵道機車。「紅牌」專業包括法律事務、小學教育、英語教育、語文教育專業。