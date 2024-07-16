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龜茲魏晉塚 展中原漢風 疆首設地下古墓館「證交融」

【明報專訊】新疆首座地下古墓博物館——龜茲魏晉古墓遺址博物館昨正式開放，該館是庫車友誼路墓群一部分，有關墓群是新疆地區首次發現與中原、河西地區形制完全一致的漢式磚室墓，官方強調「力證了中央政權對新疆的有效管轄和治理」，也是魏晉南北朝時期各民族交往交流交融的實證。

博物館在地下七八米深位置，15座磚室墓可清晰看到墓門、甬道、墓室、耳室。墓門有照牆，門楣雕有青龍、白虎、朱雀、玄武等中國傳統神獸紋樣。部分墓主人口含或手握錢幣，均屬古代中原地區墓葬習俗。磚室墓隨葬的大量陶器、骨器、錢幣等，被視為研究魏晉南北朝中原和西域緊密聯繫的重要證據。

墓門雕四象 葬俗同中原

庫車市龜茲博物館副館長馮偉對新華社稱，博物館利用古墓群原貌，並通過數碼雲端展覽、VR體驗、紗簾投影、互動式屏幕等數碼化方法，還原古龜茲地區文化習俗和生活風貌，讓觀眾「沉浸式」感受文物魅力。

沉浸式VR 重現古人生活

龜茲魏晉古墓遺址博物館建於庫車市友誼路墓群原址，該墓群被評選為「2007年全國十大考古新發現」之一，現為全國重點文物保護單位。據新疆文物考古研究所介紹，2007年至2023年，庫車友誼路墓群共經4次發掘，累計清理出墓葬、灶、井等各類遺迹逾2000處，出土大量重要遺物，其中約500座墓葬年代分別屬春秋戰國（公元前770年─公元前221年）、魏晉南北朝（220年—589年）、唐（618年—907年），以及元明（1271年—1644年）。

龜茲魏晉古墓遺址博物館展廳內共展示15座已發掘出完整樣貌的磚室墓，根據其中出土文物的年代研究判定，均屬東晉十六國時期。《新疆日報》引述專家認為，墓主人或為深受中原文化影響的龜茲貴族，或是遷自中原、定居龜茲的屯田戍邊軍士，或是從河西走廊一帶遷移來的居民。

作為古絲綢之路的重要樞紐，龜茲又稱丘慈，為古代西域大國，國境曾及今新疆輪台、庫車、沙雅、拜城、阿克蘇、新和。漢代龜茲叛服不常，唐在龜茲設置軍鎮，清將龜茲納入版圖定名庫車。

近年來，新疆全面加強龜茲文化遺產系統性保護利用，龜茲魏晉古墓遺址博物館被視為龜茲文化遺產保護傳承的縮影。今年，新疆起草《龜茲片區文化遺產保護傳承三年行動方案（2024—2026）》，將進一步挖掘龜茲考古實物和文化遺存的歷史內涵，以及時代價值。

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