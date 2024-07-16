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中俄艦隊巡南海 近岸同步啟聯合演練

【明報專訊】中俄兩國海軍艦艇編隊近日在太平洋西部和北部相關海域開展第4次海上聯合巡航，海軍昨（15日）進一步表示，4艘艦艇組成的中俄艦隊前日已進入南海。同時，中俄「海上聯合2024」軍事演習昨開始在海南東面的南海海域進行海上演練。

「人民海軍」微信公眾號披露，中俄聯合巡航編隊由中方銀川號驅逐艦、衡水號護衛艦、微山湖號綜合補給艦，以及俄方完美號護衛艦組成，雙方各搭載一架艦載直升機和一隊特戰分隊。

中方稱增互信 鞏共同應對力

聯合艦隊從濟州島以南海域啟航，穿越大隅海峽，經西太平洋南下，從巴林塘海峽進入南海。巡航期間，兩國海軍展開臨檢拿捕、直升機互降等科目演練。中方認為，聯合巡航達到加強中俄兩軍戰略互信、鍛鍊部隊實戰能力、提高兩軍共同應對海上安全威脅能力的目標。

另一邊廂，中俄「海上聯合2024」演習昨上午進入海上演練階段，中方海上艦艇編隊指揮艦、南寧號驅逐艦率先離開湛江軍港，俄方兩艘護衛艦及一艘油料補給艦隨後駛離碼頭，中方咸寧號、大理號護衛艦也依次離開。

中俄艦艇組成單縱隊駛向任務海域，進行3天海上演練，課目包括錨地防禦、聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空反導等，並組織實彈訓練。根據海南海事局發布的軍事訓練航警，演習區域在海南島東部海域。

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