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暴雨北上轉襲豫魯 南方三伏天可超40℃

【明報專訊】四川盆地、華北、黃河淮河流域多地本周將普遍降暴雨，位於核心區的河南、山東昨天啓動洪水災害防禦四級響應。「三伏天」昨開始，氣象部門預計南方持續高溫濕熱，部分地區氣溫達40℃以上。

據河南氣象台監測數據，截至昨晨7時的過去24小時，河南平頂山、漯河、南陽等地暴雨，其中南陽瓦店24小時降雨408毫米，為河南今年最多；南陽鄧州有道路、電線桿和農田被洪水冲毁，部分道路封閉；周口、開封等地部分路段禁止大客車和危險品車輛進入高速公路。

湖北黃岡等10地暴雨，其中襄陽單日降雨近300毫米，金華街道通知居民注意安全並將貴重物品轉移到高處，當地或成泄洪區域。前天在隨州被洪水冲走的客貨車昨天被當局尋獲，車內4人全部死亡。湖北全省有1375座水庫超汛限水位，較前一日增加330座。

防暴雨再襲 三峽水庫泄洪

三峽水庫前晚水位已達166.04米，遠高於常年同期，加上未來10天長江上游將有持續强降雨，當局決定開閘泄洪加快將水位降至160米以下，應對「七下八上」防汛關鍵期的大洪水。

本輪暴雨自上周二以來盤踞在四川盆地至江淮一帶。四川水利廳昨表示，四川多地過去一周的降雨量較去年同期倍增，綿陽、廣元、甘孜、涼山有山洪暴發的風險，全省洪水災害防禦響應提升為三級。安徽、湖南繼續維持防汛三級應急響應。應急管理部有關負責人指出，北方地區要全面進入應急狀態，南方地區要繼續強化巡查防守，當局持續對華容縣團洲垸、淮河流域等重點區域開展遙感監測。

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