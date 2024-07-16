三中全會開幕 官媒首冠習「改革家」 稱發揚鄧小平事業 領航「習式改革」新征程

三中全會自昨日至周四（15日至18日）舉行，會議重點議程是研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化。與以往慣例相同，官媒不報道進行中的會議內容。

新華社昨刊發題為〈改革家習近平〉的逾萬字特稿，稱「習近平被認為是鄧小平之後的又一位卓越的改革家」。與以往藉助海外媒體提法及民間人士之口不同，這是官媒首次正式對習近平冠以「改革家」之名。

鄧「從零開始」 習「啃硬骨頭」

文章對比稱，鄧小平1978年發起改革開放，幾乎「從零開始」；習近平2012年就任總書記時，中國許多發展紅利正消退，並引述習近平所說，「容易的、皆大歡喜的改革已經完成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是難啃的硬骨頭」。此外，鄧小平通過1978年中共十一屆三中全會，開啟「改革開放和社會主義現代化建設新時期」；而2013年習近平主導十八屆三中全會，亦具里程碑意義，開啟「全面深化改革、系統整體設計推進改革的新時代」。

新華社文章稱，習近平的改革情結一以貫之，與鄧小平一樣，其改革動力也來自人民期待。文章介紹，習近平有「改革家傳」，獲其父親習仲勳影響。改革開放初期，習仲勳任廣東省委第一書記，是廣東改革開放的主要開創者。

文章又指習近平的改革情結始於15歲到延安梁家河插隊（上山下鄉被安插在農村生產隊），早在梁家河時期，他就推動發展新質生產力。之後在每個地方（正定、廈門、浙江、上海）任職都是改革先鋒。擔任總書記後，習近平親任中央全面深化改革領導小組組長，「重大改革事項，都由習近平總書記一錘定音」。一名熟悉情况、負責改革的部門領導人對新華社稱，重大改革方案每一稿習都逐字逐句親筆修改。

改革目標塑造新時代中國人

新華社特稿稱，海外輿論稱中國新時代改革為「習式改革」，而非單純「經濟轉型」。習近平認為，現代化的本質是人的現代化。因此，改革目標是塑造新時代中國人，讓人「樹立文化的自信、民族的自豪感」。

文章歷數習近平在政、商、民及文教、環保等多個領域的改革成就，認為「這無疑是人類歷史上影響最大的改革之一」，稱通過全面深化改革，習近平繼承、發揚鄧小平的事業，讓中國不僅續寫經濟奇蹟，還展現文化魅力，創造人類文明新形態。

與此同時，新華社也推出紀錄片《領航新征程》，指習近平將其人生融入「中國改革開放的大潮，引領新時代的中國在巨浪中搏擊前行」。黨刊《求是》雜誌也刊登〈必須堅持自信自立〉為題的彙編文章，發表習近平自2013年1月至今年3月的論述節錄。文章表示，「當今世界，中國共產黨、中華人民共和國、中華民族是最有理由自信的」。就官媒連日長篇宣傳改革成績，自由亞洲電台等海外媒體則聚焦部分未能完成的目標，以及當前經濟危機、財政困難、自由倒退和官僚問題等。

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