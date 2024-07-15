中俄聯巡太平洋 稱「無關局勢」 聯合軍演湛江開幕 今起南海實戰

中俄海軍從2021年起，每年舉行海上聯合巡航行動，已實現常態化。今年的巡航在本月初開始，俄太平洋艦隊「完美號」輕型護衛艦與中國戰艦編隊參與。雙方4日在濟州島附近匯合，穿過大隅海峽進入太平洋，聯合巡航期間還舉行演練反潛、防空及海上搜救行動。

俄羅斯太平洋艦隊表示，聯合巡航目的是加強俄中海軍之間的合作，維護亞太地區和平與穩定，監測相關海域，保護俄中兩國的海上經濟設施。中國軍事專家張軍社對《環球時報》表示，在反潛、防空等課目中，中俄雙方雷達、聲吶等敏感數據要彼此公開，這需要雙方有高度的戰略互信，同時也能進一步加深戰略互信。

由於正值美軍主導的「環太平洋2024」大型多國聯合軍事演習期間（6月27日至8月1日），中俄巡航被認為有針對之意。日本海上自衛隊出動艦機密切跟蹤監視。中方則一向否認中俄軍事合作針對第三方。

美軍「環太軍演」同期 日派艦機跟蹤

昨日上午，中俄「海上聯合2024」聯合軍事演習在廣東湛江軍港開幕，演習設立聯合指揮部，由中俄兩國海軍混合編組。中方演習總導演在開幕式上表示，兩國海軍專業領域交流廣泛、海上聯演聯訓機制日趨完備，遂行海上聯合軍事行動能力不斷提升；俄方總導演稱，舉行海上聯合軍事演習，能有效提升雙方參演部隊聯合協作和專業技術水平，對共同維護海上和地區安全發揮重要作用。

此次雙方共有7艘艦艇參演，中方派出南寧號驅逐艦，咸寧號、大理號護衛艦，微山湖號綜合補給艦，還有反潛航空兵、海軍陸戰隊員；俄方則有響亮號、尖銳號輕型護衛艦，以及排水量1.1萬噸的伊爾庫特號油料補給艦。

開幕式後，兩國海軍共同展開圖上推演和戰術協同；今起在海上實戰演練3天，參演艦艇將赴湛江附近海空域組織錨地防禦、聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空反導等多個課目演練，並展開實際使用武器訓練。