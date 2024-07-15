中俄聯巡太平洋 稱「無關局勢」 聯合軍演湛江開幕 今起南海實戰

【明報專訊】中俄軍事合作日趨密切，兩國軍隊「海上聯合2024」聯合演習昨天（14日）在廣東湛江軍港開幕之際，中國國防部當天發布，中國和俄羅斯海軍艦艇編隊近日在太平洋西部和北部相關海域展開第四次海上聯合巡航。國防部強調，此次海上聯合巡航行動是根據年度計劃和中俄雙方共識舉行，「不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。不過，有關巡航依然引起日美等方面持續關注。
中俄海軍從2021年起，每年舉行海上聯合巡航行動，已實現常態化。今年的巡航在本月初開始，俄太平洋艦隊「完美號」輕型護衛艦與中國戰艦編隊參與。雙方4日在濟州島附近匯合，穿過大隅海峽進入太平洋，聯合巡航期間還舉行演練反潛、防空及海上搜救行動。
俄羅斯太平洋艦隊表示，聯合巡航目的是加強俄中海軍之間的合作，維護亞太地區和平與穩定，監測相關海域，保護俄中兩國的海上經濟設施。中國軍事專家張軍社對《環球時報》表示，在反潛、防空等課目中，中俄雙方雷達、聲吶等敏感數據要彼此公開，這需要雙方有高度的戰略互信，同時也能進一步加深戰略互信。
由於正值美軍主導的「環太平洋2024」大型多國聯合軍事演習期間（6月27日至8月1日），中俄巡航被認為有針對之意。日本海上自衛隊出動艦機密切跟蹤監視。中方則一向否認中俄軍事合作針對第三方。
美軍「環太軍演」同期 日派艦機跟蹤
昨日上午，中俄「海上聯合2024」聯合軍事演習在廣東湛江軍港開幕，演習設立聯合指揮部，由中俄兩國海軍混合編組。中方演習總導演在開幕式上表示，兩國海軍專業領域交流廣泛、海上聯演聯訓機制日趨完備，遂行海上聯合軍事行動能力不斷提升；俄方總導演稱，舉行海上聯合軍事演習，能有效提升雙方參演部隊聯合協作和專業技術水平，對共同維護海上和地區安全發揮重要作用。
此次雙方共有7艘艦艇參演，中方派出南寧號驅逐艦，咸寧號、大理號護衛艦，微山湖號綜合補給艦，還有反潛航空兵、海軍陸戰隊員；俄方則有響亮號、尖銳號輕型護衛艦，以及排水量1.1萬噸的伊爾庫特號油料補給艦。
開幕式後，兩國海軍共同展開圖上推演和戰術協同；今起在海上實戰演練3天，參演艦艇將赴湛江附近海空域組織錨地防禦、聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空反導等多個課目演練，並展開實際使用武器訓練。