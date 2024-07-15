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藥廠舊址變地標 東北羅浮宮吸90萬客

【明報專訊】哈藥集團製藥六廠（哈藥六厰）舊總部大樓曾被戲稱「東北羅浮宮」，3年前關閉閒置後，因應民眾呼聲今年初免費開放參觀，迅即成為「網紅景點」，廠方近日透露，半年來已接待約90萬人次打卡。隨着知名度打開，哈藥集團計劃將大樓打造成集文化、藝術、休閒於一體的新地標。

黑龍江哈爾濱繼年初冰雪遊火爆內地後，近期又有一處工業遺址鹹魚翻生變網紅景點。據「澎湃新聞」報道，哈藥集團副總經理夏繼成表示，哈藥六廠大樓年初「突然就在網上火了」，許多年輕人在廠區外拍照，也有人向市長信箱寫信，希望能將廠區開放予公眾。

哈藥六廠舊址內的版畫博物館1月16日起對外開放，之後又在廠區增設了餐飲區，修復廁所等配套設施，並增設文創、醫藥、旅拍商舖。基於藥廠特色，許多遊客參觀完都集中在藥店選購，買藥當手信。

2004年建斥資近億 豪華辦公樓一度閒置

公開資料顯示，哈藥六廠2004年斥資逾9300萬元（人民幣，下同）建設總部大樓，1至3層為藥廠辦公區，4至6層為版畫博物館，建築以法國巴黎羅浮宮為原型，內部裝修金碧輝煌，被稱為「東北羅浮宮」（亦有稱「東方羅浮宮」），當時曾遭輿論炮轟興建豪華辦公樓。2021年哈藥六廠總部搬遷後關閉大樓，去年底曾公開放租。哈藥集團曾是國內藥企龍頭，2020年出現逾10億元虧損。

相關字詞﹕網紅經濟 哈爾濱

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